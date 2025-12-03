Ecco quanti sono gli autovelox censiti: l’elenco ufficiale. Salvini: «È finito il far west»

Un nuovo corso

«Come promesso, dal 28 novembre è online l’elenco ufficiale dei dispositivi di rilevamento della velocità autorizzati in tutta Italia: si tratta di una tappa epocale che segna la fine del far west degli autovelox che comparivano come funghi, dalla mattina alla sera». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time della Camera.

«Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo reso disponibile alle amministrazioni, ai cittadini e agli operatori del settore una mappatura nazionale che garantisce trasparenza e legittimità nell’uso di questi strumenti». «Al primo dicembre 2025 risultano censiti 3496 dispositivi, di cui il 93% dedicati alla velocità istantanea e il 7% alla velocità media. Gli aggiornamenti di questa mappa continueranno perché la piattaforma è dinamica e sempre aperta a nuove integrazioni degli enti locali», ha spiegato il ministro.

«Il numero dei dispositivi censiti sarà costantemente aggiornato, garantendo un quadro reale e affidabile della situazione su tutto il territorio nazionale. È un esempio di rispetto verso i cittadini e verso le forze dell’ordine che operano ogni giorno sulle nostre strade, è un passaggio nel segno della chiarezza delle regole, per garantire che gli autovelox siano utilizzati in maniera rigorosa laddove ci sono motivi di sicurezza e non per fare cassa sulla pelle di motociclisti, automobilisti e camionisti», ha concluso Salvini.

(Italpress)