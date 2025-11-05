Rovigo, spara ai ladri che si erano introdotti nella sua casa armati. Meloni: “La difesa è sempre legittima”

L'uomo non è indagato

Escluso qualsiasi comportamento di eccesso da parte dei magistrati. Il presidente del Consiglio ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento giudiziario

“La difesa è sempre legittima”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, commentando il caso di Rovigo, dove un uomo, non indagato grazie alle nuove norme sulla legittima difesa, ha sparato al ladro che si era introdotto nella sua villa.

I fatti

In particolare, la tentata rapina aggravata che ha portato al ferimento di un rapinatore a cui fa riferimento la premier è avvenuta lunedì scorso, 3 novembre, verso le 18.30 a Grignano Polesine, in provincia di Rovigo. A sparare un anziano che si è ritrovato dentro casa, non per la prima volta, una banda di rapinatori, armati e a volto coperto. L’uomo, sentendo dei rumori provenire da un’altra zona della casa, ha imbracciato il suo fucile e ha sparato per mettere in fuga i banditi, colpendone uno soltanto di striscio, stando alla scarsa quantità di sangue rilevata dalla Polizia scientifica. La procura escluderebbe indagini a carico dell’anziano per eccesso di legittima difesa, essendo lo sparo avvenuto all’interno dell’abitazione e non all’esterno mentre i rapinatori erano già in fuga.

i. La questura di Rovigo ha allertato gli ospedali della zona per accertare se qualche persona è ricorsa alle cure mediche per una ferita d’arma da fuoco, alla ricerca degli autori del reato.

I precedenti nell’abitazione dell’uomo

L’uomo che ha sparato ai ladri aveva già dovuto subire altri tentativi di rapina negli anni precedenti. Una vera e propria vessazione che lo aveva portato ad armarsi. I rilievi effettuati durante l’ultimo episodio hanno confermato che la reazione è stata del tutto proporzionata agli eventi e tesa a difendere se stesso da un potenziale rischio di morte. Gli spari sono avvenuti all’interno dell’abitazione e non fuori, per cui è da escludere categoricamente un eccesso di legittima difesa. Le parole della premier confermano un principio di civiltà giuridica scolpito da sempre nel nostro ordinamento giudiziario.