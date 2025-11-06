Rocco Casalino, M5S addio. Chiusa la porta a Conte, apre un nuovo portone: dirigerà un giornale online. Il sogno? Diventare il nuovo Cerno

A volte ritornano

Dopo il Grande Fratello e Palazzo Chigi, l'ex portavoce dell'avvocato del popolo è pronto per la sua ennesima resurrezione professionale come direttore di una testata online super-politica, con il sogno dichiarato di diventare un polemista televisivo. Poi chissà: magari spiccare il volo verso le aule parlamentari...

Rocco Casalino, cambia pelle professionale e cambia vita politico-mediatica. E nella mutazione viene da pensare che all’ex M5S più che le sliding doors, servirebbe un portone girevole. Rocco Casalino: A lui, più che le sliding doors, servirebbe un portone girevole. L’ex re della plancia di comando grillina, il portavoce-ombra che dalle stanze dei bottoni faceva tremare i ministri e cenava con la Merkel, è pronto per la sua ennesima resurrezione. Dopo l’ingegneria, il Grande Fratello, il Movimento 5 Stelle, e l’ebbrezza del potere assoluto a Palazzo Chigi, ora arriva il capitolo: direttore di testata online (misteriosa, s’intende).

Rocco Casalino, l’ennesimo cambio di pelle professionale e di vita mediatica

E l’interessato, a domanda diretta che la Repubblica in edicola oggi riporta, risponde evasivo: «Ammetto che mi sto guardando in giro, mi dispiace non poter dire di più». D’altronde, diciamocelo, passare dall’essere l’eminenza grigia più potente dietro le quinte, il Richelieu in sedicesima della frastagliata galassia dell’opposizione chiamata a a sgomitare nello sghembo campo largo di matrice progressista, non può considerarsi una promozione sul campo. Una riscossione di un bonus politico-mediatico conquistato a suon di iperboli della comunicazione grillina declinata all’impegno istituzionale. E quindi, via libera al nuovo sogno da realizzare. Che, nella fattispecie in oggetto, evoca molto da vicino figura e autorevolezza mediatica di Tommaso Cerno.

Dirigerà un giornale online: ma quale sia è top secret

Sì, perché sempre secondo la Repubblica, «a un amico lo stesso Rocco ha confidato che questa nuova avventura professionale potrebbe anche avere una proiezione esterna molto televisiva. “Potrei fare come fa Tommaso Cerno”, si è lasciato sfuggire Casalino. Ovvero un direttore (del Tempo) che sta tutti i giorni nei talk, un polemista a tempo pieno». E magari chissà, da lì in poi spiegare le ali dell’ambìto successo e spiccare direttamente il volo verso le aule parlamentari…

Rocco Casalino, la febbre politica, l’ambizione tv, il modello Cerno

Perché dalla febbre della politica non si guarisce mai completamente, ma ci si prova ad affrancare (temporaneamente) cambiando giusto la sedia e punto d’osservazione. E se Casalino diventerà davvero un direttore “super-politico” (e forse, un domani, un onorevole), staremo a vedere chi dirigerà chi. Con quali toni. E quali prospettive: se la linea Conte-progressista – che non ha poi in fondo condiviso fino alla fine, almeno non nella “svolta” progressista e nel divorzio tutt’altro che consensuale da Grillo –. O quella Casalino-pragmatica, più affine all’Appendino e ai fasti del 33%. Una cosa è certa: la prossima volta che lo vedremo, probabilmente ci darà del tu dal piccolo schermo, anche se dall’alto di una sigla altisonante. Si salvi chi può, il direttore sta arrivando. E Casalino sta tornando…