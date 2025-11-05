Francia, urla “Allah akbar” e investe dieci persone: tre sono ferite gravemente. Torna lo spettro del terrorismo?

Aperta un'inchiesta

La Francia torna a tremare per il timore degli attacchi terroristici, dopo l’investimento di 10 persone sull’isola di Oleron da parte di un automobilista. L’uomo, come ha riferito Le Parisien, ha urlato “Allah akbar” (Allah è grande) prima di investire le persone. In seguito, le forze dell’ordine sono riuscite ad arrestarlo, anche se tre persone sono rimaste ferite gravemente. Come ha spiegato il pubblico ministero di La Rochelle, Arnaud Laraize, la procura antiterrorismo “non è coinvolta in questa fase” delle indagini. Nonostante ciò, è stato aperto un fascicolo d’inchiesta per tentato omicidio. In un messaggio pubblicato su X, il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha affermato che si recherà sul luogo dell’incidente “su richiesta del primo ministro”.

Uomo urla “Allah akbar” e investe dieci persone in Francia: torna lo spettro del terrorismo?

L’incidente è avvenuto stamattina intorno alle 8.45, tra i villaggi di Dolus-d’Oléron e Saint-Pierre-d’Oléron. Il responsabile è stato fermato dalla gendarmeria mentre tentava di appiccare mentre provava ad appiccare il fuoco al suo veicolo. Nella macchina sono state trovate delle bombole di gas, che hanno preso fuoco solo parzialmente. In seguito, l’uomo è stato trasferito al commissariato di Saint-Pierre-d’Oléron: si tratta di un 3oenne francese residente a La Cotinière, un villaggio sulla costa occidentale dell’isola. Secondo il sindaco di Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, l’indagato è anche “noto per le sue numerose trasgressioni, in particolare per il consumo abituale di droghe e alcol”.

La scossa nelle istituzioni, da Macron a Bardella

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, sta monitorando quanto accaduto stamattina sull’isola francese. Al momento si trova in viaggio verso il Brasile, ma ha avuto un colloquio telefonico con il ministro dell’Interno per rimanere aggiornato sui fatti. C’è chi invece chiede il pugno duro verso il responsabile dell’incidente, come il leader del Rassemblement national Jordan Bardella: “L’autore di questa violenza cieca e deliberata deve ricevere una condanna esemplare”. Poi ha aggiunto: “I miei pensieri vanno alle persone ferite questa mattina sull’isola di Oléron. Auspichiamo un’evoluzione favorevole e rapida delle loro condizioni”.