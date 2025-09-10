Vespa riapre Porta a Porta al meglio (10% di share), ma avvisa la Rai: “Mediaset mi ha fatto un’offerta importante” (video)

L'avvertimento

Parte bene la nuova stagione di “Porta a porta” che quest’anno compie 30 anni. In seconda serata su Raiuno, racimola 553 mila telespettatori e uno share del 10.3%, battezzando in maniera lusinghiera la prima puntata di stagione. Ma lo storico volto Rai a 81 anni potrebbe riservare ancora sorprese con uno storico passaggio alla concorrenza.

Vespa pronto a cedere alla lusinghe di Mediaset?

“Non ho ancora firmato il contratto per la prossima stagione. C’è una discussione in corso e mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso”, così Bruno Vespa nel corso della conferenza stampa di presentazione di Porta Porta e Cinque Minuti, spiegando che “non è la prima volta che si verifica questa situazione, quando Mario Orfeo era amministratore delegato ho lavorato un’intera stagione senza contratto”. Vespa ha quindi confermato di aver ricevuto in passato offerte dalla concorrenza. “Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta importante da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia”, ha spiegato.

Slittano i “Cinque minuti” per aiutare Stefano De Martino

“All’inizio andavamo in onda alle 22.30, adesso se siamo fortunati iniziamo dopo le 22.40 – ricorda – ma già mercoledì dopo il concerto di Fiorella Mannoia iniziamo a mezzanotte e venti. Siamo un programma molto molto attraente nonostante le difficoltà crescenti della collocazione. Noi viviamo del traino dei programmi precedenti ma la forza di ‘Porta a porta’ e’ la compattezza della squadra e dell’aderenza ai fatti. I miei colleghi – spiega Vespa – sanno che non possono venire dicendo: l’ho letto sul giornale”.

‘Cinque minuti’ partirà invece dal 29 settembre ”per consentire a Stefano De Martino di testare meglio la ‘reazione’ alla Ruota della Fortuna”. Il programma partirà quindi 20 giorni dopo la data prevista, ovvero il 9 settembre, data in cui partirà anche ‘Porta a porta’. ”Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a Stefano De Martino perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni”, ha aggiunto Vespa, spiegando quindi che ” ospiteremo i leader politici a partire dal 29 settembre in poi”.