Tutti a bordo, la sinistra si attacca a Greta e si imbarca sulla Flottilla per Gaza. Gasparri: “C’è chi va in crociera e chi aiuta”

Parte la sceneggiata

Scuderi di Avs, Corrado e Scotto del Pd, e Croatti del M5S si imbarcheranno sulla nave per Gaza. Un circo mediatico benedetto dall'augurio del surreale Bonelli: "Buon vento...". L'ennesima pagliacciata

Pensavamo di avere visto tutto in questa estate “millantante” di Elly Schein e della sinistra. Invece no, l’ultima sceneggiata arriva con la vocazione marinara del Pd. Mai avremmo pensato di vedere Elly attaccarsi a Greta Tumberg e arruolarsi sulla Global Sumud Flotilla. La nave che trasporta aiuti umanitari e attivisti filo-palestinesi a Gaza, tra cui, appunto l’ex attivista per il clima, trattata come un oracolo proprio su La7 a In Onda. Ci imbarcheremo con voi. La notiziona piomba nel primissimo pomeriggio di mercoledì quando Elly fa sapere che due dei suoi saranno della flotta. La chiave antigovernativa è evidente anche in questa operazione. “Global Sumud Flotilla fa quello che dovrebbero fare e non fanno il governo italiano e quelli europei. Cerca di rompere il blocco degli aiuti umanitari, del cibo, dell’energia, dell’acqua, ai palestinesi operato dal governo criminale di Netanyahu e dei suoi ministri, che parlano apertamente della loro intenzione di cancellare Gaza e la Palestina”. Questa l’incitazione alla ciurma della Schlein. Occasione ghiotta per dimostrare che il partito esiste.

Elly si attacca pure a Greta

“Flotilla è una missione che ha il nostro pieno sostegno e che il Partito Democratico sosterrà concretamente anche con la partecipazione di due parlamentari a bordo delle navi, Annalisa Corrado e Arturo Scotto”. Spiegano i due esponenti Pd (nella foto): “Saremo sulla Global Sumud Flottila. Si tratta della più grande missione umanitaria degli ultimi anni ed è importante sostenere i tanti attivisti che si sono mobilitati da tutto il mondo. A Genova – dicono Scotto e Corrado- con i ragazzi di Music for Peace sono state raccolte trecento tonnellate di beni di prima necessità. Una prova straordinaria di solidarietà concreta. Vogliamo che quegli aiuti arrivino a destinazione e che si rompa finalmente quel blocco. I governi si mobilitino a protezione diplomatica e istituzionale della flottilla, disarmata, pacifica e che si muove nel pieno rispetto del diritto internazionale, così come lo sta facendo l’opinione pubblica di tutto il mondo”.

Sceneggiata sinistra,Bonelli a Scuderi: “Buon vento…”

Poteva non essere della spedizione Avs? Subito Angelo Bonelli fa sapere che manderà anche lui un’inviata a bordo: “Tra pochi giorni Benedetta Scuderi (nella foto) europarlamentare verde di AVS, sarà a bordo della Global Sumud Flotilla, la più grande missione marittima civile mai organizzata, per rompere l’assedio su Gaza, contro l’indifferenza dei governi e delle istituzioni europee”. Così in un post sui social il deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde che poeticamente conclude: “Buon vento Benedetta, buon vento alla Global Sumud Flotilla. Con te, con Gaza, con chi lotta per la dignità e per la vita”.

Scuderi in kefiah, Bonelli: “Buon vento…”

Anche i grillini si agitano, e nella sala Nassirya del Senato dove viene allestita una conferenza stampa, Scuderi si presenta in kefiah, Cont si affaccia e la Majorino del M5S ne approfitta per sputare veleno sul governo. Un circo. “Giorgia Meloni tace, non è pervenuta, tace, ma Tajani è attivo e pare un passante casuale, più che il referente della politica estera del nostro paese”, dice la grillina informando che anche il loro parlamentare Croatti (nella foto) sarà a bordo della Global Sumud Flotilla. Tutti folgorati sulla via del “gretinismo”. La partenza è prevista per il 7 settembre per attendere le imbarcazioni della parte di flotilla partita dalla Spagna, che poche ore dopo aver lasciato il porto di Barcellona ha fatto marcia indietro perché il tempo non era adeguato. I parlamentari italiani non saranno gli unici politici a bordo della flotilla, perché hanno annunciato la propria presenza anche esponenti della politica spagnola, francese e portoghese.

Gasparri: “Dal governo aiuti concreti a Gaza, altri vanno a navigare”

A tutti costoro replica Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. “Alcune inchieste, ad esempio quella del quotidiano Il Tempo, dove emerge che ci possono essere elementi in queste iniziative che potrebbero avere qualche contatto con Hamas, sono legittime. Ma quanto a noi, non siamo in crociera a ‘navigare’. Noi aiutiamo concretamente chi soffre. Altri, invece, finita la stagione a Capalbio, se ne vanno a navigare”. Lo dichiara a L’Aria che Tira su La7. E spiega come “il governo italiano vuole il cessate il fuoco a Gaza e la fine di questo assedio. E, sul piano degli aiuti, si sta muovendo molto. Il Ministro degli Esteri, Tajani, Segretario nazionale di Forza Italia, l’altro giorno ha visitato l’ospedale Gemelli, a Roma, insieme a un Ministro palestinese dell’Autorità Nazionale Palestinese, non di Hamas, dove sono stati accolti giovani e bambini palestinesi. Abbiamo assicurato che, una volta guariti, potranno restare in Italia. L’Italia è il Paese oggi più impegnato negli aiuti concreti, reali, a favore delle persone. Da questo punto di vista, come governo, abbiamo le carte assolutamente in regola”