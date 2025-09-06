Turista italiana violentata in Albania sulla spiaggia dell’hotel. Arrestato un 26enne con precedenti penali

Durazzo sotto choc

Orrore in Albania. Una turista italiana di 18 anni è stata violentata da un ventiseienne con precedenti penali a Durazzo. L’uomo, identificato come il cittadino albanese Leonard Preza, era già stato condannato in precedenza per furto, rapina e detenzione illecita di armi, Secondo la polizia, riportano i media albanesi, il grave episodio è avvenuto alle 05:25 del mattino del 5 settembre sulle sdraio davanti a un hotel sulla spiaggia della città. Dopo l’accaduto, è stata la stessa adolescente a sporgere denuncia alla polizia.

Il presunto stupratore è un albanese con precedenti

Dopo aver ascoltato la versione della ragazza, alla presenza anche di uno psicologo, gli agenti di Durazzo sono subito entrati in azione. La ragazza è una diciottenne veneta originaria di Campagna Lupia, un comune in provincia di Venezia. Dopo alcune ore, la polizia è riuscita a identificare l’autore, localizzandolo e arrestandolo. Secondo quanto riferito dagli agenti, la diciottenne ha dichiarato di essere stata con la sua amica in hotel e di essersi poi allontanata da loro per andare a sedersi su una sedia a sdraio. In quel momento, ha incontrato il ventiseienne. La turista italiana ha raccontato che l’uomo l’ha picchiata e abusata sessualmente. Il sospettato ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con la giovane, affermando però che sarebbero avvenuti consensualmente.

Turista italiana violentata in Albania: gli esami medici

La ragazza è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta a un esame medico approfondito. Sulle mani, sul collo e in altre parti del corpo presentava segni che fanno supporre che possa essere stata violentata. La diciottenne si è anche sottoposta a una visita ginecologica. Le ferite, si è appreso, non erano gravi e la ragazza ha potuto lasciare l’ospedale. L’episodio è molto grave e arriva il giorno dopo un altro stupro di gruppo, pur in luogo diverso, a Paternò, in provincia di Catania. Due notizie lontane geograficamente ma che producono l’ennesi choc.