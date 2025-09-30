Sinner e Alcaraz si spartiscono l’Asia: l’italiano in finale al China Open di Pechino, lo spagnolo a Tokyo

Jannik Sinner torna ancora una volta in finale, la terza, al China Open di Pechino e trentesima in carriera. Il n.2 del mondo ha battuto nella prima semifinale del torneo in tre set il n. 8 Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 in poco più di 2 ore e venti minuti di un match che solo nel secondo set, complice un problema alla coscia destra che si ripresenta nelle battute finali del terzo, vede un rallentamento della corsa dell’azzurro verso il match che assegnerà il trofeo.

China Open: non c’è due senza tre per Sinner

Ora Sinner aspetterà il vincente tra lo statunitense Learner Tien e il russo Daniil Medvedev. Continua dunque la rincorsa del tennista italiano al numero 1 evaporato dopo la finale degli Us Open persa contro Alcaraz.

“Con De Minaur match equilibrato, ho servito molto bene”

“Ho provato ad alzare il livello, è stata una partita molto difficile e per questo sono moto soddisfatto”. Jannik Sinner si gode l’ennesima finale della stagione: a Pechino, dopo aver battuto Alex De Minaur, tornerà in campo domani contro il vincente della seconda semifinale tra Tien e Medvedev, “È stato un match equilibrato – ha sottolineato il n.2 del tennis mondiale – a volte lui serviva bene, ma oggi io ho servito molto bene, il servizio l’ho utilizzato bene. Alex è veloce, ho cercato di rimanere concentrato e non perdere energie mentali. Non avrò una giornata di riposo ma una notte per recuperare e domani starò bene. In finale c’è più adrenalina e volontà di essere al meglio, è bello per me avere un altro buon risultato”.

Alcaraz ha scelto il torneo di Tokyo: è in finale

Il numero uno della classifica Atp, Carlos Alcaraz ha invece scelto quest’anno di disputare un altro torneo asiatico concomitante, quello di Tokyo. Anche lo spagnolo ha disputato la sua semifinale, batendo Casper Ruud ed è approdato alla finale del “Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships”, il torneo Atp 500 in scena sul duro dell’Ariake Tennis Forest Park di Tokyo, con montepremi totale pari a 2.226.470 dollari. Il tennista spagnolo, numero 1 del mondo e prima forza del seeding, nella seconda semifinale del giorno, ha sconfitto il norvegese Casper Ruud, 12 del ranking Atp e quarta forza del seeding con lo score di 3-6 6-3 6-4.

In finale Alcaraz affronterà lo statunitense Taylor Fritz, seconda forza del tabellone e numero 5 del mondo, oggi vincitore contro il connazionale Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4 6-3. Fra i due finora quattro precedenti nel circuito maggiore: lo spagnolo ha vinto in tre occasioni, Fritz una volta.