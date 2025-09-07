Sinistra in fumo: ridicola rissa per una cicca di sigaretta buttata a terra tra Potere al Popolo e Avs (video)

A Napoli

A sinistra, si sa, da tempo è un “tutti contro tutti”, con mille distinguo e tanti leader e leaderini solitari che si contendono il primato dell’antifascismo. Ma quanto accaduto a Napoli, e documentato sui social da video virali, rende il confronto interno ai “compagni” ai limiti del surreale. Nella zona centrale, di via Duomo, nel corso di un presidio di Potere al Popolo, si è palesato il deputato “giustiziere” di Avs, Francesco Emilio Borrellli, che ha contestato ai militanti la sporcizia creata in strada dal volantinaggio pro Pal e anche dai mozziconi di sigaretta gettati per terra. Ne è scaturita una rissa a toni altissimi, con scambi reciproci di accuse di “fascismo”. Borrelli ha chiesto di raccogliere la cicca di sigaretta, accusando quelli di Potere al Popolo di non rispettare la legalità, anche sostenendo le occupazioni delle case (cosa che però vede come protagonista una collega di Borrelli, Ilaria Salis). In strada, è scoppiato il caos, come si vede nei video: compagni contro compagni. “Tu non sei di sinistra””, “No, sei tu ad essere fascista!”. Da ridere, se non ci fosse da piangere.