Roma, litigio choc tra due uomini alla metro di Piramide: uno finisce sui binari e i passanti rimangono indifferenti

Cronaca - di Gabriele Caramelli - 9 Settembre 2025 alle 16:22

Per poco alla stazione romana di Piramide non si è verificata una tragedia. Tutto è iniziato con una lite tra due uomini, che avrebbero iniziato a lanciarsi insulti e sputi mentre si trovavano sulla banchina. Dopo un po’, uno dei due si è avventato sull’altro, spintonandolo e facendolo cadere sulle rotaie. Una scena di ordinario degrado nella capitale, che è già stretta nella morsa dei borseggiatori e della delinquenza comune in generale. Fortunatamente, l’uomo è riuscito a rialzarsi da solo in tempo, visto che il convoglio arrivato sul ciglio era ancora fermo. Ma secondo quanto riportato dall’Adnkronos, i presenti sono rimasti completamente indifferenti alla situazione: nessuno ha mosso un dito per aiutare il malcapitato. Lo spettacolo indecoroso è avvenuto stamattina verso le 10, a poche ore dalla riapertura della metro B, dopo il fermo di due giorni per i lavori di manutenzione.

Roma, Un uomo viene spintonato sui binari a Piramide: un allarme da non sottovalutare

La vicenda di Piramide non è l’unica ad aver destato scalpore mediaticamente. Verso le 11.33 un altro uomo è stato investito sui binari della metropolitana alla fermata Baldo degli Ubaldi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasferito la vittima in ospedale. Il malcapitato non è in pericolo di vita e i poliziotti si sono impegnati a ricostruire il fatto attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza. Come riporta il Corriere della sera, il tratto della linea A tra Battistini e Ottaviano è rimasto chiuso per circa un’ora. Al momento non si esclude l’ipotesi di un tentato omicidio.

