Portiere di calcio para un rigore col petto, poi si accascia a terra e muore: infarto fulminante (video)

La tragedia in Brasile

Cronaca - di Redazione - 5 Settembre 2025 alle 12:31

Una parata d’istinto, il colpo sul petto, il cuore che si ferma. Si è conclusa in tragedia la partita di futsal ad Augusto Corrêa, in Brasile: il portiere Antônio Edson, impegnato a difendere la porta della sua squadra, ha respinto un calcio di rigore con il petto. Pochi secondi dopo si è accasciato al suolo, perdendo conoscenza davanti a compagni e spettatori. Nonostante i soccorsi immediati, per il giovane portiere non c’è stato nulla da fare: il colpo subito durante la parata si è rivelato fatale. Un infarto fulminante, con arresto cardiocircolatorio, la probabile causa del decesso dello sfortunato calciatore brasiliano.

