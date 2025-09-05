Campania, la sai l’ultima? De Luca (padre) minaccia di candidarsi in una lista civica contro il Pd del figlio…

Regionali al veleno

Il Pd, in Campania, è un mondo meraviglioso, il regno del possibile dove tutto può accadere anche quando sembra che tutto sia già accaduto. Ed ecco che dopo lo “scambio” di poltrone, tra il presidente uscente De Luca e il candidato grillino Fico, con al centro l’assegnazione della segreteria regionale del Pd al figlio dello “sceriffo”, oggi è la volta di un colpo di scena da infarto, politico, per la povera Elly Schlein, rimasta stordita dal mercato delle vacche campane.

De Luca senior sfida ancora il Pd in Campania

Il De Luca senior, per lasciare via libera all’odiato Fico, starebbe pensando di candidarsi per il Consiglio regionale in una lista civica col suo nome, per poter “controllare” l’eventuale governatore grillino e staccargli la spina al primo inciampo, vedi inceneritore di Acerra. E il Pd? Il malcapitato Marco Sarracino, parlamentare e membro della segreteria nazionale, prova a metterci una pezza, ma ormai è chiaro che non decide lui e neanche la Schlein. “Escludo che un iscritto Pd possa candidarsi fuori dalle liste dem. Non so se Vincenzo De Luca deciderà di candidarsi a consigliere regionale, va chiesto a lui. Escludo però che un iscritto del Partito Democratico possa candidarsi fuori dalle liste del Partito Democratico”.

In sintesi, il De Luca senior potrebbe candidarsi in barba alla linea del Pd che in Campania vedrà la guida di De Luca junior.

Per Massimiliano Manfredi, sindaco di Napoli, al di là dei nomi fatti per la segreteria regionale – Piero De Luca – “bisogna capire il programma del neo segretario” e soprattutto evitare liste civiche che hanno come obiettivo perpetuare un sistema di potere personale. E in un convegno della minoranza Pd, a Napoli, Gianni Cuperlo parla chiaro: “Due De Luca in campo sono troppi”. De Luca contro De Luca, papà “civico” contro figlio “piddino”, tutti contro tutti. La barzelletta prosegue, ma non è ancora arrivato il momento di ridere.