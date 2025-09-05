La campionessa olimpica in pista con Acquaroli: “Ha lavorato molto bene, comunica con i fatti, so quello che fa”

Trillini, colpo di fioretto

Pragmatica, riservata (“come Acquaroli), capacità di lavoro senza mai risparmiarsi. Giovanna Trillini grande campionessa di Fioretto “Made in Marche” appoggerà in pieno il candidato del centrodestra Acquaroli. Alla guida di una lista civica, ha deciso di di scendere in pista. All’inizio era scettica se dedicarsi alla politica nella sua regione. “Poi ho pensato: Acquaroli è un marchigiano vero, come me. È un vincente, come me. E in questi anni ha lavorato molto bene. E allora è giusto dargli una mano”.

Trillini, la campionessa di fioretto: “Acquaroli ha lavorato molto bene”

Trillini è una campionessa olimpica formidabile. Ha vinto 43 medaglie, delle quali 21 d’oro. Tra queste 4 ori alle olimpiadi più un argento e tre bronzi. Portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Atlanta, nel 1996, a ricordare quella pagina le vengono ancora i brividi, ricorda in una lunga intervista al Giornale. Ama le Marche di un amore viscerale e se dice che il lavoro di Acquaroli in questi cinque anni è stato egregio c’è da crederle. Perché è una sportiva e conosce parole come impegno continuato e serietà.

La campionessa: “Amo le Marche, ho molte affinità con Acquaroli”

E disdegna le chiacchiere, i vaniloqui di chi si incensa. Dice, a tal riguardo di avere caratteristiche caratteriali che la accomunano al governatore delle Marche uscente. “La riservatezza, il carattere un po’ timido. E credo anche la capacità di lavorare senza risparmiarsi mai”.

“La riservatezza non è un limite”

A chi le chiede se la riservatezza sia un limite dà una stoccata di fioretto niente male: “No la timidezza fa parte del carattere. L’importante è che se prendi un impegno lo porti avanti. Non fai proclami ma ti metti a disposizione delle persone”. Si sente patriottica al 100 per cento, proprio come quando era in pista, racconta a Hoara Borselli. “Ho rappresentato l’Italia in tutto il mondo. Ho cercato di rappresentarla nel modo migliore”. E ora sente che “c’è la squadra. L’idea che ti spinge è quella: sei con la bandiera che hai scelto, sei con Acquaroli”.

“Meloni non si nasconde dietro a niente”

Della premier Trillini apprezza il “grandissimo carattere, non si nasconde dietro a niente, affronta le difficoltà con grande capacità. È lì e non si tira indietro. Ha preso in mano la nazione e la sta portando in alto”. Quanto alle Marche spera nella continuità “con quello che è stato fatto. Io punto molto su turismo e sport”. Risponde per le rime a chi ha fatto ironie sul fatto che che Acquaroli non sarebbe un buon comunicatore. “Non so come comunica. So quello che fa. Sai, a parole siamo tutti bravi. Lui non resta alle parole, comunica coi fatti”.