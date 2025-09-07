La beffa dopo gli scontri di Milano: Sala premierà i violenti del Leoncavallo con una nuova sede (video)

Sabato di violenza

Piena solidarietà ai “colleghi aggrediti” e al ministro Piantedosi viene espressa dai sindacati di polizia, con riferimento allo sgombero del Leoncavallo, ma anche ai disordini a Vicenza, durante le manifestazioni dei No-Tav.

“Chi insulta le istituzioni, lancia oggetti contro la Polizia e rivendica l’illegalità come diritto, in realtà non sta esprimendo dissenso ma sta minando la democrazia. Le continue provocazioni di chi pretende di vivere al di sopra delle regole confermano che certi ambienti non hanno nulla a che vedere con la partecipazione civile ma solo ed esclusivamente con la sopraffazione”, commenta Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.

❌ Petardi, fumogeni e uova da parte degli antagonisti prima e durante il corteo a sostegno del centro sociale #Leoncavallo oggi a #Milano. Insulti pesantissimi anche contro il ministro #Piantedosi. Inaccettabile e vergognoso il sostegno di Pd, Anpi e Cgil a questi delinquenti. pic.twitter.com/sdHv3RDCJO — Silvia Sardone (@SardoneSilvia) September 6, 2025

Dal Sap, sindacato autonomo della polizia, viene ricordato che “il centro sociale Leoncavallo era occupato illegalmente e ieri i suoi sostenitori hanno confermato la loro indole, attaccando le forze dell’ordine con uova e vernice, senza tralasciare insulti ed epiteti contro il Ministro dell’Interno Piantedosi.– afferma il segretario Stefano Paoloni – Non censurare e condannare questi comportamenti significa esserne complici come lo sono stati tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione, il cui epilogo era purtroppo prevedibile, perché hanno fornito l’occasione e lo scudo per gli incivili ed i violenti”.

“Le immagini a cui abbiamo tutti assistito ieri – attacca il segretario del Siulp Felice Romano – sono l’ennesima dimostrazione della matrice violenta di certi ambienti e delle modalità che puntualmente attuano e che nulla hanno a che vedere col dissenso, ma solo con la possibilità di trovare “copertura” per opportunità politica o ideologica alla violenza gratuita che puntualmente praticano”.

“Sala premierà i violenti del Leoncavallo con una nuova sede?”

“A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera esprimo solidarietà nei confronti di chi, ogni giorno, si occupa della nostra sicurezza, con coraggio e senso del dovere”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami. “È necessario – prosegue il capogruppo FdI – stigmatizzare con fermezza questi comportamenti inaccettabili. Mi auguro che anche le altre forze politiche condannino queste violenze, che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestazione e di espressione del proprio dissenso”.

“La nostra solidarietà al ministro Piantedosi e alle forze dell’ordine. Come era prevedibile il corteo del Leoncavallo si è trasformato in sputi, insulti e lancio di uova. E ora, per premio, Sala gli darà una nuova sede”. Lo scrive sui social, Daniela Santanchè, ministra del Turismo.