Flotilla colpita da un secondo ordigno (video). E a bordo spunta anche il fidanzato di Greta Thunberg

La missione per Gaza

Sarebbe stato lanciato un secondo ordigno – un drone, un razzo o non si sa bene cosa – sulla Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza, questa volta in acque tunisine. Le riprese mostrano un ordigno, forse un drone spento, che rilascia un oggetto che ha incendiato il ponte dell’imbarcazione Alma. “Gli esperti ritengono che possa trattarsi di un ordigno incendiario rivestito di materiali imbevuti di carburante, progettato appositamente per innescare un incendio all’impatto”, scrivono i navigatori della Global Sumud Flotilla sui social.

Un altro ordigno sulla Flotilla. E spunta il fidanzato di Greta

“Mentre è in corso un’indagine approfondita, il ritrovamento di questo dispositivo rappresenta un’ulteriore conferma che la nave è stata deliberatamente presa di mira”, evidenzia il collettivo, ribadendo tuttavia che “la missione per rompere l’assedio di Gaza prosegue senza esitazioni”. Intanto, sul web, iniziano a circolare le foto del presunto fidanzato di Greta Thunberg, che sarebbe a bordo della barca che naviga in direzione di Gaza. Si chiama Chris Kebbon, è un fotoreporter con un passato da surfista e da qualche mese, compare sempre più spesso al fianco dell’attivista. Secondo più di una fonte, sarebbe proprio lui il fidanzato dell’attivista svedese, partita a bordo di una delle barche della Global Sumud Flotilla con l’obiettivo di raggiungere Gaza e la popolazione piegata sotto i violenti attacchi di Israele. Una gita d’impegno politico, ma anche un po’ romantica….