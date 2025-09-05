Festa dei giovani di Forza Italia, Gasparri punge Piersilvio: “Costruiamo la classe dirigente senza che nessuno ce lo debba spiegare”

Dal 12 a San Benedetto

“Protagonisti del presente” è il tema scelto dai giovani di Forza Italia per la tre giorni “Azzurra Libertà 2025”, in programma dal 12 al 14 settembre a San Benedetto del Tronto. “Abbiamo già raggiunto il sold out per la nostra manifestazione, un grande risultato frutto di un grande lavoro di squadra tra il movimento giovanile e il partito” ha detto il segretario nazionale giovani di Forza Italia, Simone Leoni.

“Non c’è nessun altro partito, come Forza Italia, che investe così tanto nella classe dirigente giovanile, non c’è un solo momento in cui ci sentiamo soli”. Oltre 1300 ragazzi si sono prenotati per partecipare alla kermesse giovanile, una tre giorni ricca di momenti di confronto con esponenti delle istituzioni, rappresentanti politici e della società civile e arricchita da interventi di giovani che racconteranno la loro esperienza, come la politica si declini nel loro impegno quotidiano, inteso come missione e servizio per i cittadini e per il Paese.

Gasparri: “Benigni e Leoni confermano che Forza Italia punta sui giovani”

Il capogruppo in Senato Maurizio Gasparri ha sottolineato di credere “molto nella formazione delle classi dirigenti del futuro, che non possono che nascere dall’organizzazione e dalla militanza giovanile. Forza Italia è impegnata da tempo in questa direzione e lo dimostra il fatto che il già responsabile del momento giovanile, Stefano Benigni, è da qualche anno Vicesegretario nazionale, e che al suo posto è stato eletto il giovanissimo Simone Leoni, di 25 anni. Intorno a loro, con tante altre ragazze e ragazzi, stiamo costruendo la classe dirigente del centrodestra del futuro. E lo facciamo da anni, senza che nessuno ci debba spiegare quel che noi ben sappiamo essere il nostro dovere – ha concluso Gasparri lanciando una frecciata indiretta anche a Piersilvio Berlusconi, che aveva parlato di una necessità di rinnovamento azzurro e citando proprio Gasparri aveva invocato la necessità di volti nuovi – Perché siamo dirigenti politici e comprendiamo le responsabilità che gravano sulle nostre spalle”.

Tajani: ad Azzurra libertà abbiamo invitato Calenda

Alla kermesse di San Benedetto del Tronto sarà presente tra gli ospiti anche Carlo Calenda. “Abbiamo invitato il segretario di Azione, a confrontarci con noi, una delle grandi forze moderate del centro, nel momento in cui la sinistra sta andando sempre più a sinistra e non esiste più un centrosinistra”, ha annunciato il segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Credo sia giusto confrontarsi, su alcune questioni si possano trovare convergenze, si parlerà per esempio di nucleare, ascolteremo, cercando di comprendere cosa si può costruire anche insieme anche al di là delle appartenenze politiche”. Il vicepremier ha ricordato che “la nostra è una forza che rappresenta il futuro, che vede al futuro, affronteremo con grande impegno la questione giovanile, in tutti i suoi aspetti. Questo appuntamento segna la ripresa dell’attività politica, affronteremo tanti temi, anche quello della casa, l’accesso alla casa per i giovani, ci sarà occasione di parlare di economia, lavoro, salute”.