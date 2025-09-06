È morta a Roma Sveva, la “piccola” di casa Andriani, famiglia storica della destra

È morta a Roma, dopo una lunga malattia, Sveva Andriani, Avvocato, grandi occhi castani, sorriso aperto e contagioso, era figlia di Paolo e di Yvonne Andriani, coppia storica della destra missina. Sveva se n’è andata nel sonno a soli 56 anni, compiuti lo scorso luglio. A dare la notizia il fratello Riccardo Andriani, avvocato e legale del Secolo d’Italia. “Stanotte la mia sorellina Sveva ha raggiunto papà, mamma e il suo amato Luigi. Al grande dolore da conforto la consapevolezza che ha smesso di soffrire!”, scrive su Facebook. In un post successivo “si scusa” con i tanti amici che gli hanno scritto o telefonato ai quali non ha risposto. “Mi riprometto di farlo quando avrò assorbito questo brutto colpo! Comunque grazie! L’ultimo saluto a Sveva Andriani si è svolto a Roma nella parrocchia di Stella Mattutina in via Lucilio a Roma.

A Riccardo e Germana, ai suoi cari, a quanti hanno conosciuto e amato Sveva giunga la vicinanza della comunità del Secolo d’Italia.