“Dal funerale di Kirk un messaggio potentissimo al mondo contro l’odio” (video) il tributo di Meloni a Charlie

L'omaggio social

“Le immagini del funerale di Charlie Kirk parlano da sole: le parole di perdono della moglie, la reazione composta di una comunità in preghiera, i canti, le decine di migliaia di persone presenti. Un messaggio potentissimo al mondo intero: contro l’odio e la violenza politica si può rispondere con la forza dell’amore, della fede e della libertà. E Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Sono state almeno duecentomila le persone arrivate in Arizona, da tutte le parti dell’America e di ogni fascia d’eta, accorse al funerale di Charlie Kirk. Molti dei partecipanti sono rimasti fuori dallo State Farm Stadium da 73.000 posti, che ha raggiunto la capienza dopo un paio d’ore dall’apertura degli ingressi.

La commozione dei partecipanti per un martire della fede e della libertà

«L’ho ascoltato fin dall’inizio di Turning Point ed è stato un viaggio incredibile vederlo crescere», ha detto al New York Post, Thomas Hanson, 57 anni, di Cerritos, in California, che ha passato tutta la notte ad arrivare allo stadio all’una di notte. Domenica, sette ore prima dell’apertura delle porte.

«Amava la fede e diceva la verità», ha aggiunto Hanson parlando della fede cristiana di Kirk e dell’impegno per un dibattito appassionato ma rispettoso. «Gli volevo bene. Adoro il modo in cui ha avuto un impatto così profondo e dice la verità… e ha dibattiti aperti», ha aggiunto sua moglie, Theresa Hanson.

Al funerale di Kirk in duecentomila da ogni parte d’America

Molte delle centinaia di migliaia di persone che si sono presentate al servizio di commemorazione di Charlie Kirk hanno detto di sentire un profondo legame personale con l’icona conservatrice, lodandolo come un oratore della verità premuroso e disponibile.

«Lo sentivo come un figlio per me. Siamo uniti attraverso il sangue di Gesù Cristo», ha detto al quotidiano Usa Greg Waters, 71 anni, ingegnere civile che ha fatto il viaggio a Glendale da Bishop, in California, per partecipare alla funzione. «Il problema è che il mondo non capisce la connessione spirituale”, ha detto, definendo “molto triste” l’omicidio di Kirk, presumibilmente per mano di un uomo armato indottrinato dalla sinistra.

Per quanto riguarda il suo impatto sul movimento conservatore nel suo complesso, Waters ha sottolineato che è stato ucciso mentre cercava di cambiare le menti di coloro che non erano d’accordo con lui ed è “ciò che fanno i martiri”.