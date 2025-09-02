Ci risiamo. Tresca in azienda con una dipendente: licenziato il capo della Nestlé, crolla il titolo in Borsa

Lo scandalo

Relazione clandestina in azienda: regole violate e testa saltata, quella dell’amministratore delegato di Nestlè, Laurent Freixe, a causa di una love story non dichiarata con una sua diretta subordinata. La notizia, riportata in una nota della multinazionale svizzera, poi crollata in Borsa nelle ore successive. Un mese e mezzo fa era accaduta una cosa molto simile con l’amministratore delegato di Astronomer, Andy Byron, che si era dimesso dopo che un video divenuto virale lo aveva ripreso al concerto dei Coldplay con Kristin Cabot, la responsabile del personale della società.

La Nestlé licenzia l’amministratore ma crolla in Borsa

“Si è trattato di una decisione necessaria. I valori e la governance di Nestlé sono le solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per gli anni di servizio”, ha detto il presidente, Paul Bulcke. Il titolo del colosso dell’alimentare svizzero Nestlé che ha perso fino all’1,81% dopo l’annuncio di ieri sera del licenziamento del Ceo francese Laurent Freixe a seguito di un’indagine su una “relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente direttamente subordinata”, oggi è in lieve ripresa ma ancora in calo dello 0,91% a 74,80 franchi svizzeri. Al posto di Freixe, è stato nominato Philipp Navratil, attuale responsabile di Nespresso, come nuovo Ceo. “La saga Nestlé continua”, ha commentato Jean-Philippe Bertschy, analista di Vontobel, in un commento sul mercato azionario. Secondo lui, “una delle massime priorità del nuovo Ceo” sarà “far uscire Nestlé dall’attuale ciclo di notizie negative”.