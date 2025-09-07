Che pasticcio, Elly Schlein: brucia Conte e annuncia Fico con gli altri candidati prima del tempo, M5s furiosi

Campo sgarbo

Come si fa ad annunciare il candidato del M5s prima del diretto interessato? Se lo chiede anche qualcuno del Pd dopo il maldestro spoiler di Elly Schlein

Dal campo largo al campo sgarbo è un attimo. Tutta a causa della gaffe di Elly Schlein. Come nella peggior imitazione di Bridget Jones, la segretaria Pd inizia con una falsa partenza la campagna elettorale per le Regionali.

Il Pd ha annuncia sabato pomeriggio sui suoi social la candidatura di Roberto Fico per il centrosinistra in Campania, senza dirlo al Movimento 5 Stelle. Verrebbe da dire: che pasticcio Elly Schlein, paragonandolo alla regina delle gaffe cinematografiche, Bridget Jones. Una di quelle figuracce che un politico dovrebbe evitare per galateo e per protocollo. Facendo i dovuti paragoni, rimanendo nelle metafore filmiche, è come un critico cinematografico fare lo spoiler di una pellicola all’interno di una recensione.

Conte il Movimento 5 Stelle vanno su tutte le furie e c’è chi parla fuori taccuino subito di “schiaffo” degli alleati. Tanto che Giuseppe Conte si deve precipitare a organizzare per l’indomani, cioè oggi pomeriggio, la presentazione a Napoli di Fico.

Sabato pomeriggio: Elly Schlein come Baglioni costretta a scusarsi col “passerotto” Conte

Sul Fatto quotidiano, che notoriamente ha un canale di comunicazione privilegiato con i pentastellati, lo dicono a chiare note. Il M5S protesta e sbuffa: “Noi i processi politici preferiamo governarli, non annunciarli”. Tradotto, in Puglia lo stallo sulla candidatura di Decaro si è risolto soprattutto per merito nostro. “E in Toscana siamo stati noi a imporre un programma progressista a Eugenio Giani, un candidato non certo vicino a Elly Schlein” rimarca un 5Stelle.

Regionali, falsa partenza di Elly Schlein e del Pd

Dal Pd invece nessun commento, consapevoli della gaffe. Dai social di Conte si affrettano a riparare al danno accodandosi e formulando il canonico augurio: “In bocca al lupo al nostro Roberto Fico per la nuova sfida che lo attende”. Buon ultimo arriva il diretto interessato: l’ex presidente della Camera su Facebook si esprime per la prima volta da candidato con un annuncio ufficiale con un messaggio decisamente incolore. Verrebbe da dire, con un pizzico di malizia, in linea col suo profilo politico.

Ufficialmente, la bega del sabato pomeriggio sarebbe quindi rientrata. Quel “sabato pomeriggio” a cui Claudio Baglioni ha dedicato pure una canzone e che Elly ha incontrato anche a qualche cena. La segretaria dem forse non avrà intonato “passerotto non andare via…” ma di sicuro qualche scusa l’avrà dovuta formulare a Conte e compagni per ovviare alla sua falsa partenza, come una maldestra(ma decisamente meno simpatica) Bridget Jones della politica italiana.