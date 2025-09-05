Cade il carico di birre Ceres da un camion: tra gli automobilisti di Bergamo è caccia alle bottiglie (video)

A Cologno al Serio

Sembra l’ultimo spot della Ceres, ma centinaia di casse di birra rovesciate in un terreno alle porte di Bergamo non fanno parte di una sceneggiatura scritta da un pubblicitario.

Sembra uno spot per la Ceres, ma la caccia alla birra è reale

Nessun set cinematografico, né l’ultima trovata dei creativi del noto marchio di birra, ma un incidente ripreso da numerosi utenti e diventato rapidamente virale.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 settembre a Cologno al Serio: all’imbocco del paese in provincia di Bergamo, un camion si è rovesciato perdendo il carico di birre.

Le cronache locali per fortuna non riportano di persone ferite, ma il traffico è comunque andato in tilt. Ad attirare l’attenzione degli automobilisti in coda è stato, soprattutto, il viavai di persone che si sono adoperate per recuperare le casse di birra ancora integre sparse qua e là nel campo adiacente la Francesca. E dal video, pubblicato tra gli altri dalla pagina di Welcome to favelas, si vedono appunto gli autombolisti che fanno man bassa di qualche bottiglia. Per la Ceres una involontaria pubblicità, inimmaginabile anche a concepirla a tavolino.