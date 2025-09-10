Aperto a Bracciano il testamento di Pippo Baudo: alla storica assistente Dina Minna la stessa eredità dei figli

Con lo showman per 36 anni

Aperto il testamento di Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto a Roma. Alla storica assistente, Dina Minna, che lo ha seguito passo passo negli ultimi 36 anni quasi lo stesso lascito dei figli Alessandro e Tiziana, nati da due diverse relazioni. Ieri a Bracciano la lettura delle volontà testamentali del gigante della tv italiana. Nello studio del notaio Renato Carraffa, come riporta il Messaggero che per primo ha dato la notizia, erano presenti Tiziana e Alessandro Baudo e Dina Minna. È stata lei, con accanto la figlia Tiziana, ad accogliere le centinaia di persone che hanno reso omaggio alla camera ardente del presentatore nel Teatro delle Vittorie.

Testamento Baudo, lascia lo stesso lascito dei figli all’assistente

Difficile quantificare nel dettaglio l’ammontare degli ingenti guadagni televisivi e pubblicitari cumulati da Baudo nella sua lunghissima carriera. La cifra di cui parla il quotidiano è di almeno 10 milioni di euro. Un patrimonio di cui fanno parte anche diverse proprietà immobiliari: “Un terreno a Fiano Romano, 10 terreni a Noto, sei terreni a Siracusa e cinque case a Roma, una in zona Prati e le altre in Centro. Per un valore di mercato circa 5 milioni”. A Mascalucia (nel catanese) e nel capoluogo etneo, Baudo “era invece socio di due aziende attive nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali”.

Dal notaio i figli Alessandro, Tiziana e Dina Minna

Oltre ai due figli (Alessandro, nato nel 1962 dal rapporto con Mirella Adinolfi e riconosciuto nel 2000 quando aveva già 30 anni, e Tiziana, nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi) e a Dina Minna erano presenti anche i due avvocati di Baudo, ai quali potrebbe essere stata fatta una donazione. Così come non è escluso che Baudo possa aver previsto dei lasciti per opere benefiche. Figura discreta, poco nota al grande pubblico ma ben conosciuta e rispettata dagli addetti ai lavori, Dina Minna è stata una figura fondamentale nella vita del re della televisione italiana. È stata al fianco di Baudo per decenni, accompagnandolo nei momenti professionali più importanti ma anche in quelli più delicati della sua vita.

Al fianco del presentatore negli ultimi 36 anni

Nel 2020, ospite del programma L’Ora Solare, Baudo la definì con gratitudine. “La ringrazio con tutto il cuore, perché per me è davvero indispensabile: mi cura, mi consiglia, mi rassicura. Mi sento protetto da lei. È molto più giovane di me e, davanti a lei, mi sento come un bambino”. Baudo ribadì che Dina non viveva con lui, ma era sempre presente, anche solo per ricordargli di prendere la terapia quotidiana dei farmaci.