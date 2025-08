Via libera del Cdm all’assunzione di 54mila insegnanti, 14mila sono prof di sostegno. Mai un governo ha investito così tanto

Massicce assunzioni

Valditara: «Le assunzioni in tutte le categorie del personale scolastico rappresentano un segnale forte e concreto della volontà di investire con decisione sul futuro dell’istruzione e sulla qualità dell'insegnamento

Via libera del Consiglio dei ministri all’assunzione di 54mila insegnanti e diecimila assistenti tecnico-amministrativi in vista di settembre.

Scuola, via libera di Palazzo Chigi alle assunzioni

Il Cdm ha approvato il decreto che autorizza le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2025/2026. Il provvedimento consentirà l’immissione in ruolo di 347 dirigenti scolastici, 48.504 docenti, di cui 13.860 di sostegno, 44 unità di personale educativo, 6.022 insegnanti di religione cattolica e 10.348 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata).

Valditara: “Il governo vuole investire sul futuro della scuola”

Pienamente soddisfatto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: «Le assunzioni in tutte le categorie del personale scolastico rappresentano un segnale forte e concreto della volontà del Governo e del ministero di investire con decisione sul futuro dell’istruzione. Lo abbiamo detto e ora lo dimostriamo con i fatti: diamo stabilità al sistema scolastico; garantiamo continuità didattica agli studenti, miglioriamo la qualità dell’insegnamento. E valorizziamo concretamente chi lavora ogni giorno nelle scuole italiane con serietà e passione”.

Saranno assunti 14.000 insegnanti di sostegno

Passando in rassegna i vari punti, il ministro rileva come fosse attesa da oltre vent’anni l’assunzione di oltre 6.000 insegnanti di religione cattolica: è un atto di giustizia verso una categoria che per troppo tempo ha aspettato il giusto riconoscimento del proprio ruolo educativo. Di particolare rilievo l’immissione in ruolo di quasi 14.000 insegnanti di sostegno, resa possibile anche grazie all’incremento dell’organico di diritto previsto dall’ultima legge di bilancio: un passo fondamentale per garantire davvero il diritto allo studio agli studenti con disabilità».

Scuola, Bucalo e Frassinetti”Un vero e proprio esercito a sostegno della continuità didattica”

I numeri sono significativi: “Un vero e proprio esercito della cultura a sostegno della continuità didattica e dei nostri ragazzi, specialmente quelli più fragili. Una risposta forte. Il Governo sin dal suo insediamento ha messo la scuola al centro della sua agenda attuando politiche a sostegno del personale e degli studenti e restituendo alla scuola quel ruolo centrale che merita. Un governo che per la prima volta in maniera importante e strutturata investe sul futuro dell’istruzione del nostro Paese. Un’altra promessa mantenuta”, sottolinea la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della Commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del Dipartimento istruzione del partito. “Particolarmente significative – commenta la sottosegretaria, Paola Frassinetti- sono l’assunzione, dopo 20 anni, di oltre 6.000 insegnanti di religione cattolica. E l’immissione in ruolo di quasi 14.000 insegnanti di sostegno che contribuiranno a supportare maggiormente gli studenti con disabilità, rendendo ancor più inclusivo il nostro sistema che è già tra i migliori in assoluto”.