“Skibidiboppy!”, il sindaco dem di Reggio Calabria Falcomatà perde le staffe e cita i video di Tik tok (video)

Una scena desolante

“Ora, cari colleghi, assistiamo a un’ulteriore evoluzione della politica cittadina. Oggi siamo davanti alla politica dello Skibidiboppy“. L’ha detto davvero il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, eletto tra le file del Pd, che ha citato una delle parole insensate con cui finiscono i video ironici di Tik Tok generati con l’intelligenza artificiale. Tutto è accaduto durante una riunione del Consiglio comunale. Forse il primo cittadino non sapeva cosa dire, o magari è semplicemente andato in tilt e ha cercato una via di fuga alternativa. Nonostante ciò, la sua uscita ricorda molto l’espressione “Come se fosse antani”, pronunciata da Ugo Tognazzi nel film “Amici miei” di Mario Monicelli per confondere o sbeffeggiare l’interlocutore.

“Skibidiboppy!”, il sindaco dem di Reggio Calabria Falcomatà perde le staffe e cita i video su Tik tok

In seguito, Falcomatà ha cercato di capire se i presenti avessero colto il riferimento: «Non so se vuoi conoscete questa nuova terminologia a cui assistiamo sui social, nei video generati con l’intelligenza artificiale, dove ci sono anziani o persone giovanissime che dicono una cosa e poi corrono verso l’infinito (urlando ndr) skibidiboppy!». L’aula è rimasta in silenzio, forse attonita a causa del riferimento utilizzato dal sindaco. Per il sindaco progressista «una minoranza in Consiglio comunale dovrebbe approfondire e dovrebbe entrare nel merito», anziché urlare l’ormai celebre “skibidiboppy”. Eppure, l’unico ad aver utilizzato questa parola, fino a questo momento, è stato proprio lui.

Avrebbe potuto scegliere tanti modi differenti per chiedere alle opposizioni di collaborare o di segnalare i problemi, ma ha preferito utilizzare una parola insensata e non pertinente per avvalorare il suo punto di vista. «Noi rimaniamo e diamo risposte nel merito delle questioni, senza ricevere nessuna proposta», ha concluso Falcomatà, che dovrebbe riflettere meglio sulle reazioni, perché lo “skibidiboppy” non è una soluzione ai bisogni dei cittadini.