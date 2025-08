Roma, l’incubo in strada: romeno ubriaco tenta di rapire una bimba. Madre e passanti lo fermano, arrestato dai Carabinieri

Attimi di panico

A piazzale della Radio, un senzatetto cerca di strappare la piccola dalle braccia della mamma poi le insegue armato di bottiglia. Arrestato dai carabinieri grazie ai passanti

Era da poco calato il sole su piazzale della Radio, a Roma la sera del 27 luglio, quando la passeggiata di una mamma con la sua bamba di sette anni si è trasformata in un incubo. Un uomo, in evidente stato di ebbrezza, è sbucato all’improvviso. Si tratta di un cittadino romeno di 44 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Non ha detto una parola. Ha afferrato la piccola, sottraendola alla madre in pochi secondi. Ma la donna ha reagito con forza, riuscendo a riprendersi la figlia e a fuggire all’interno di un negozio.

Minacce con una bottiglia

L’uomo non si è arreso. Le ha inseguite brandendo una bottiglia come arma e urlando minacce. Alcuni passanti si sono accorti della scena e hanno fatto le prime chiamate al 112. Nel frattempo, il padre della bambina è sopraggiunto. Insieme ad altri presenti è riuscito a bloccare l’aggressore prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Dopo aver raccolto le testimonianze e la denuncia dei genitori, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona. In caserma è rimasto in silenzio. La procura ha disposto il rito direttissimo. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ordinato la custodia cautelare in carcere.

Roma Capitale sì, ma dell’insicurezza

Roma non è solo il teatro di cronache come quella del tentato rapimento: è anche la città italiana con il maggior numero di reati denunciati nel 2024, ben 271.033, pari all’11,3 % del totale nazionale. Nel quinquennio precedente, la criminalità metropolitana è aumentata del 23,2 %, con un incremento annuale del 5,5 %. In termini relativi, la capitale registra 64,1 reati ogni 1.000 abitanti, seconda solo a Milano e davanti a Firenze e Bologna.

Nel 2024 è esploso il fenomeno delle rapine in strada: 2.014 episodi denunciati nella sola città metropolitana, in crescita del 51,3 % rispetto al 2019 e del 22,3 % nell’ultimo anno. I furti predatori, come borseggi e scippi, hanno fatto registrare anch’essi un marcato incremento: i borseggi sono cresciuti del 68 % rispetto al 2019, con oltre 33.455 casi solo per destrezza nel 2024. E la giunta di Roberto Gualtieri resta a guardare.