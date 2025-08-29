Ragazzina scozzese armata contro gli immigrati, il video condiviso da Musk: interviene la polizia di Dundee

Braveheart o fake news?

L’impressionante video clip arriva dalla Scozia, per la precisione da un quartiere periferico di Dundee, e in questi giorni ha raccolto alcuni milioni di visualizzazioni da tuto il mondo. Nel filmato viene ripresa una ragazzina scozzese mentre brandisce un coltello e quella che sembra un’ascia per allontanare una coppia di immigrati che, secondo quanto grida l’adolescente, hanno importunato la giovane. Dopo che il video è stato condiviso anche da Elon Musk, la notizia è finita anche sui giornali ufficiali. Dal Guardian al Daily Mail arrivano le ricostruzioni ufficiali. Diciamo subito che la polizia scozzese parla esplicitamente di “disinformazione“.

This 14 year old girl was arrested in Dundee, Scotland for protecting herself and her friend from a migrant who wanted to assault them. Read that again she was the one arrested because she protected herself against an assailant. Scotland you have some serious house cleaning to… pic.twitter.com/CTAM2MGFEL — charmane harbert ✝️ 🇺🇸 (@callme_Chari) August 26, 2025

A commentare la notizia, che è stata condivida sul suo account anche da Elon Musk, il sovrintendente capo della polizia di Dundee, Nicola Russell: “Siamo a conoscenza della disinformazione condivisa sui social media in relazione a un incidente in cui una coppia bulgara è stata avvicinata da giovani a St Ann Lane, Dundee, sabato 23 agosto 2025.

Una ragazza di 12 anni – prosegue la nota – è stata accusata di essere in possesso di armi offensive. Sarà deferita alle autorità competenti e le nostre indagini sono in corso. Vorremmo ringraziare la comunità locale per il loro aiuto con le nostre indagini e vorremmo esortare il pubblico a non condividere disinformazione su questo incidente o speculare sulle circostanze”.

Ha 14 anni, si chiama Sophie e vive a Dundee, Scozia. Nel Regno Unito negli ultimi 10 anni c’è stata un’esplosione di aggressioni a sfondo sessuale da parte di immigrati musulmani, spesso “coperte” mediaticamente e politicamente dai laburisti. Il politicamente corretto… pic.twitter.com/plP3oLKDcU — Rossano Sasso (@roxsasso) August 29, 2025

In tanti sui social hanno additato la ragazza scozzese come una figura alla “Braveheart“, che difende la sua patria da uno straniero predatore. Inevitabili anche i paragoni sugli scandali delle bande di predatori sessuali pakistani che hanno scatenato la protesta di piazza a Rotherham e a Rochdale, nel Regno Unito.

Il Daily Mail ha identificato la coppia di rom di origine bulgara: sono marito e moglie. “Possiamo rivelare che l’uomo minacciato è un padre di famiglia che vive nel Regno Unito da quattro anni e che era accompagnato da sua moglie sulla strada per i negozi quando si è verificato l’incidente”, scrive il tabloid britannico, che aggiunge: “Lungi dall’essere appena arrivato su un piccolo gommone d’Oltremanica. Come insinuato da Robinson e Musk, Fatos Ali Dumana, 21 anni, dice di essere arrivato legalmente in Gran Bretagna dalla Bulgaria e che lui e sua moglie hanno un bambino di otto mesi”.

Il rom di origine bulgara ha molestato la ragazzina scozzese? La versione della polizia di Dundee

Questa la versione dell’uomo, che ha girato il video, e ha colto l’occasione per dire la sua sulla vicenda che ha scatenato un migliaio di meme e che ha anche portato la ragazza ad essere accusata dalla polizia. “Parlando dalla sua casa di Dundee, Dumana ha insistito sul fatto che non ha fatto nulla di sbagliato e che si trova legittimamente nel Paese”.

Nel video la ragazza scozzese dice: “Non toccare mia sorella, ha solo 12 anni”. Un’altra donna fuori campo – che si ritiene sia la moglie di Dumana, Yulianova – pronuncia qualcosa in bulgaro prima di rispondere nello stesso dialetto. Poi ripete: “Sì, mostra il coltello”. La seconda giovane ragazzina appare poi tra la ragazza e l’uomo e dice: “Non toccarla” prima della fine del filmato.

I social analizzano ai raggi x il profilo del bulgaro aggredito a Dundee

La polizia ha confermato di essere stata chiamata a St Ann Lane, nella zona di Lochee a Dundee, poco dopo le 19:30 di sabato. Gli agenti gli hanno parlato sabato sera, ma non è stato arrestato o accusato l’immigrato, mentre la ragazza armata è stata segnalata. Per i social è la nuova Braveheart per la polizia scozzese è solo una ragazzina esagitata.

Ma la versione non ha attecchito sui social, come viene sintetizzato da un utente su X. “I media ci dicono di ignorare le affermazioni delle giovani ragazze di Dundee (Lola, Ruby e Mayah) secondo cui questo aspirante Andrew Tate bulgaro che cammina in pubblico giocando con il suo cavallo e si aggira nei parchi, avrebbe fatto commenti sessuali e aggredito dei bambini. E ci invitano a credere che è un povero, innocente e prezioso membro della comunità, che sopravvive a malapena nella sua casa popolare”.