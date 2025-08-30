Quasi mezzo milione di euro per ‘curare’ l’influencer Gualtieri: svelate le spese social del sindaco di Roma

Lo scoop del Tempo

Per curare il sindaco influencer, il Comune di Roma spende quasi mezzo milione di soldi pubblici: lo rivela il quotidiano Il Tempo facendo i conti in tasca a Roberto Gualtieri. Come tutti sanno, l’esponente dem da qualche tempo imperversa sui social con i suoi video buffi nei quali proclama la bontà dell’azione amministrativa.

Una narrazione che ammicca in maniera piaciona ai romani, giocando sul faccione del sindaco di Roma. Una volta inforca l’elmetto e si butta in un cantiere, in un’altra lo trovi su una nuova vettura dell’Atac, un’altra ancora decanta le virtù dell’ultimo Cerbero, l’apparecchio dei vigili che consente di sparare multe agli automobilisti senza neanche fermarli. In tutto questo, non c’è niente di spontaneo, dietro l’apparente goffaggine del primo cittadino.

Come scrive Martina Zanchi sul quotidiano romano risultano “oltre 440 mila euro di incarichi di consulenza in materia di comunicazione per il Gabinetto del sindaco, Roberto Gualtieri, o più in generale per il Campidoglio, affidate nei primi sei mesi del 2025 da Zètema, braccio operativo di Roma Capitale in campo culturale”. Lo riporta il quotidiano

Le attività di Zetema, la municipalizzata (che opera su indirizzo dei piani alti del Comune) sono sempre più indirizzate verso la comunicazione web a servizio di Palazzo Senatorio. “Trasformazione che è stata sancita a fine maggio, con un addendum specifico al contratto di servizio tra Roma Capitale e Zètema che prevede il supporto «social» all’«azione del sindaco e della Giunta capitolina». Ancora prima però dell’ufficializzazione da contratto la nuova tendenza era in atto da tempo nei fatti, anzi, negli incarichi.

Stessa voce, incarichi diversi: comunicazione, promozione, le spese del sindaco influencer

Infatti, scorrendo l’elenco delle consulenze aggiornato al 30 giugno scorso si va dall’«account manager per le campagne di comunicazione del Gabinetto del sindaco» (compenso 45 mila euro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025) al «supporto all’Ufficio social media della Direzione comunicazione istituzionale», incarico per cui il consulente riceverà 26.421,15 euro a fronte di più di nove mesi di lavoro, dal 18 febbraio al 31 dicembre. C’è pure l’«attività di account per una serie di progetti di comunicazione da parte di Roma Capitale» (42 mila euro e rotti per 11 mesi). Trentacinquemila euro spettano invece a chi è stato scelto per l’«ideazione, progettazione e produzione grafica di materiali e campagne di comunicazione a supporto delle attività del Gabinetto del sindaco».

L’operazione simpatia del sindaco, a spese dei romani

Circa 65 mila euro per un anno sono stati invece riconosciuti alla professionista che si occuperà di «attività di promozione e comunicazione inerente le iniziative di competenza del Gabinetto del sindaco e dei Musei civici di Roma». Insomma, l’operazione simpatia, costa parecchio ed è tutta a spese dei romani.

Il quotidiano diretto da Tommaso Cerno segnala “come le diciture siano simili fra loro, e tutte piuttosto generiche sul compito che i consulenti andranno a svolgere, almeno per come sono scritte nell’elenco”. La cifra complessiva per metà 2025 ammonta a 440.582 euro per 14 consulenze. Per curare l’influencer Gualtieri, una terapia costosa. A spese dei romani.