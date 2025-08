Notizie positive per i viaggiatori: bollino verde per i primi di agosto. Santanchè: “Il turismo vive un momento d’oro”

Niente code e clima gradevole

Agosto sembra essere il mese perfetto per partire, almeno per quest’anno. L’afa e il caldo, per questo weekend, sono al minimo in tutta Italia: un’ottima notizia per i viaggiatori che hanno scelto di concedersi le ferie in questo periodo. Inoltre, il bollettino di oggi aggiornato dal ministero della Salute conferma il bollino verde in tutti i 27 capoluoghi monitorati, almeno fino a sabato 2 agosto. Ma l’assenza di code non è l’unica buona notizia per i vacanzieri estivi. Non a caso, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha spiegato in una nota che «anche il mese di agosto ci regala numeri davvero soddisfacenti. L’ennesima conferma del momento d’oro che il settore sta vivendo, grazie al lavoro instancabile di tutti gli operatori e alle politiche mirate del dicastero e del governo».

Bollino verde per la prima settimana di agosto

Comunque sia, ci sono tante sorprese positive, oltre al bollino verde: secondo gli esperti de iLMeteo.it, anche la prossima settimana inizierà sotto il segno dell’anticiclone delle Azzorre, ossia il protagonista per eccellenza dell’estate mediterranea di una volta, capace di termoregolare il clima limitando gli eccessi di caldo. Quindi, da lunedì 4 agosto gli italiani potranno ancora godere di una bella estate, definita dal bel tempo e da temperature senza eccessi, quasi fresche. Questa estate dall’aria retrò sarà quindi garantita dal clima dell’oceano Atlantico, ossia l’area in cui la temperatura dell’acqua è decisamente fresca anche in Estate, intorno ai 20-23°C. I venti che che girano attorno alla figura anticiclonica, in senso orario, anno dunque la caratteristica di essere più miti, rispetto a quelli provenienti dal Nord Africa.

Ecco spiegato perché quando l’Anticiclone delle Azzorre si estende verso il Mediterraneo, il clima diventa più equilibrato anche in Italia, con giornate estive gradevoli e temperature massime generalmente comprese tra i 27 e i 32°C. Tuttavia, questo clima temperato che garantisce sole, assenza di piogge e temperature piacevoli finirà dopo il 6 agosto. In seguito, il panorama meteorologico subirà una svolta del tutto differente: il famigerato anticiclone africano, tornerà a colpire con forza sul bacino del Mediterraneo.