La Russa e l’incontro con Fedez in barca: «Non l’ho invitato io, ma mi ha lasciato un’impressione migliore di quella che avevo»

Uno strano trio

Il cantante, il presidente del Senato e il ministro Santanché sono stati fotografati insieme a bordo dal settimanale "Chi". Lo scatto ha suscitato molta curiosità, ma per la seconda carica dello Stato è diventato anche un'occasione per far riflettere sull'importanza dell'apertura al dialogo

Un giro in barca con Fedez. L’immagine del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del ministro del Turismo, Daniela Santanché, con il famoso cantante ha scatenato le reazioni sorprese di tanti osservatori. Per le antiche posizioni del rapper, icona di un certo pubblico di sinistra. Ma al di là delle apparenze, il piccolo momento conviviale ha ridotto le distanze. E la seconda carica dello Stato ha commentato con poche, ma significative parole l’incontro improvvisto anche per lui.

L’incontro con Fedez

“Fedez? Non l’ho invitato io. Ero ospite su una barca. E devo dire che le persone poi, a conoscerle, possono fare un’impressione diversa”, ha detto La Russa al Corriere della Sera. La foto, pubblicata dal settimanale Chi, ritrae il presidente del Senato, a bordo di uno yacht, al largo di Cala di Volpe, in Costa Smeralda, con Fedez e con la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Un incontro che ha subito suscitato la curiosità di chi ricordava i tempi in cui Fedez era divenuto una bandiera della sinistra, quando lui e Chiara Ferragni erano ancora la coppia reale dei social. “Devo dire che prima di conoscere Fedez ne avevo un’impressione. Dopo me ne ha lasciata una molto migliore”.

“Ho tanti amici anche a sinistra”

La Russa separa le diversità di opinioni dalle inimicizie personali. “Io ho tanti amici anche nel Pd. Oggi la mia vicepresidente Castellone del Movimento 5 Stelle fa un attacco sopra le righe a Fratelli d’Italia, ma rimane mia amica”. “Ribadisco non l’ho invitato, l’ho trovato lì. Ma se do un giudizio, non sulle cose che dice, ma sulla persona, è molto migliore di quello che avevo pensato“, precisa il presidente di Palazzo Madama.

Fedez e l’incontro con i giovani di Forza Italia

Il cantante un tempo è stato vicino al pubblico di sinistra. Spesso ha fatto polemiche aspre, ha rivendicato le sue battaglie per la liberalizzazione della cannabis. Ma di recente si è aperto al dialogo con quel mondo che aveva considerato ostile. È stato invitato a parlare a un incontro dei giovani di Forza Italia sparando a zero su un certo atteggiamento della sinistra – “Nei miei podcast rifiutano sempre il confronto” – e sul sindaco di Milano Beppe Sala – “Non si può ricandidare? Ottima notizia“. In quell’occasione il rapper criticò anche il sistema delle intercettazioni: “Possono deformare la realtà”. Un riposizionamento? Può darsi. O più semplicemente l’assenza di dogmi e una civiltà dialettica e di rapporti che non fa male a nessuno.