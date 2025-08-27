Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

bambino annegato in piscina

Acque fatali... ancora

Giocava con i cuginetti, finisce in piscina: un bimbo di soli tre anni muore a Verbania dopo giorni di agonia

Caduto nello specchio d'acqua mentre giocava con gli altri bambini durante una vacanza a Omegna, è stato trovato sul fondo dal padre che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Ora, i genitori hanno autorizzato la donazione degli organi

Cronaca - di Demetra Orsi - 27 Agosto 2025 alle 12:07

È morto dopo tre giorni di agonia il bambino di tre anni caduto nella piscina di un bed & breakfast a Omegna, in provincia di Verbania, mentre si trovava in vacanza con la famiglia. La notizia è stata confermata dall’ospedale Regina Margherita di Torino, dove il piccolo era stato ricoverato in rianimazione.

La tragedia

Il dramma si è consumato sabato scorso. I genitori, di origine moldave, soggiornava nella cittadina affacciata sul Lago d’Orta insieme ad alcuni parenti. Una giornata tranquilla, un pranzo condiviso, i bambini che si allontanano per giocare. Poi l’assenza. Quando i genitori si sono resi conto che uno dei piccoli non era rientrato, sono scattate immediatamente le ricerche.

Leggi anche

I soccorsi e il ricovero

Il padre ha individuato il figlio sul fondo della piscina. Si è tuffato e lo ha riportato in superficie. Il bimbo era in arresto cardiocircolatorio. Rianimato sul posto, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso, con l’elicottero del 118, all’ospedale Regina Margherita di Torino. All’arrivo respirava solo grazie ai macchinari. Nonostante i tentativi dei medici, il piccolo è deceduto dopo tre giorni.

Indagini e decisioni della famiglia

I carabinieri hanno seguito il caso fin dai primi istanti. Sarà ora la magistratura a stabilire se vi siano eventuali responsabilità. La famiglia intanto ha autorizzato la donazione degli organi del figlio.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Demetra Orsi - 27 Agosto 2025