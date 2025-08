Azzannata da uno squalo Eleonora Boi, star della tv e moglie (incinta) del cestista Danilo Gallinari (video)

A Porto Rico

E’ in condizioni stabili Eleonora Boi, giornalista tv e moglie del cestista Danilo Gallinari, morsa alla coscia da uno squalo mentre si trovava sulla spiaggia di Isla Verde a Porto Rico. Eleonora Boi, 39 anni, incinta, ha ricevuto cure immediate ed è stata poi trasferita al Centro medico di Rio Piedras per ulteriori accertamenti si legge su Wapa.tv.

La notizia è stata confermata dal commissario della Polizia municipale di Carolina, che ha anche confermato che si tratta della moglie del giocatore di basket in forza ai Vaqueros de Bayamon. Il commissario Ruben Moyeno ha spiegato che i suoi agenti si sono mobilitati nella zona non appena hanno ricevuto la segnalazione e hanno offerto alla donna il primo soccorso. Secondo Wapa Tv, è stata Nilda Jiménez, biologa del Dipartimento delle Risorse Naturali, a certificare che la ferita riportata dalla donna è stata causata proprio da un morso di squalo. Rubén Moyeno, commissario della polizia municipale di Carolina, ha spiegato che i suoi agenti si sono recati immediatamente sul posto non appena ricevuta la segnalazione, prestando alla donna i primi soccorsi. Boi è in condizioni stabili ed è stata trasferita all’ospedale dell’Università di Porto Rico a Carolina. Il Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali ha spiegato che in questo momento gli squali nutrice (tiburon gata) sono in fase di accoppiamento e per questo vivono in acque poco profonde. Rubén Moyeno, commissario della polizia municipale di Carolina, ha aggiunto che occorre fare molta attenzione a fare il bagno in questo momento e che chiunque avvisti animali come gli squali in acqua deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.

IL SERVIZIO TV DELL’EMITTENTE SUDAMERICANA (VIDEO)

Chi è Eleonora Boi

Eleonora Boi è una giornalista sportiva e personaggio televisivo italiano, diventata celebre per la conduzione di programmi di calcio e basket su Mediaset. Nata a Cagliari il 21 luglio 1986, Laurea in Scienze Politiche conseguita all’Università di Cagliari nel 2012 , ha iniziato come redattrice e giornalista pubblicista a Cagliari, partecipando nel 2005 al concorso di Miss Italia dove si è classificata tra le prime dieci. Trasferitasi a Milano, ha lavorato per Sportitalia e poi condotto Speciale Calciomercato (2013) e SI Basket (2014). Dal 2014 è diventata un volto noto di Sport Mediaset, conducendo soprattutto il post-serata della Champions League su Premium Calcio e Canale 5. Successivamente ha ampliato la sua presenza anche su Instagram e Twitch con format come Occhi di Calcio, insieme a colleghe come Jessica Tozzi e Monica Bertini. È legata sentimentalmente al cestista Danilo Gallinari; si sono sposati nel luglio 2022 in Sardegna. Sono genitori di due figli: Anastasia (nata nel 2020) e Rodolfo (2023), e attualmente aspettano un altro bambino.