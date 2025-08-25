Abusò di alcuni bambini durante un campo estivo: calciatore condannato a quattro anni e 10 mesi

A Rimini

Il ventiseienne aveva usato violenza sessuale durante una selezione di giovanissimi, il 2021, tra Pesaro e Urbino. La polizia ha aspettato che uscisse da San Marino per poter procedere

Aveva abusato sessualmente di quattro bambini durante un campo estivo, una selezione per amanti del calcio giovanissimi. Per questo, un calciatore dilettante di San Marino è stato condannato definitivamente a 4 anni e dieci mesi di reclusione. L’uomo, ventiseienne, è finito in carcere.

Arrestato dopo essere uscito da San Marino

Le forze dell’ordine hanno aspettato che il calciatore varcasse il confine sammarinese per vedere una partita di calcio di categoria “pulcini” a Riccione per arrestarlo. Dando così esecuzione alla condanna. Sabato, la squadra mobile della Questura di Rimini ha arrestato il giovane in esecuzione di un ordine di carcerazione. Il provvedimento è stato emesso ad aprile dalla Procura di Urbino, che aveva condannato, in via definitiva, il ricercato alla pena di 4 quattro anni e quattro mesi di reclusione, per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di quattro bambini, di età compresa tra i dieci e gli undici anni.

I fatti commessi il 2021

Le indagini, svolte dalla squadra mobile di Ancona, riguardano fatti risalenti all’estate del 2021, commessi a Carpegna (in provincia di Pesaro e Urbino), durante lo svolgimento di un Football Camp, al quale avevano preso parte diversi bambini. E dove il ventiseienne era presente in qualità di animatore. Quando il calciatore ha pubblicato sui social che sarebbe andato a Riccione, è stato rintracciato dalla polizia e portato alla casa circondariale di Rimini.

Nei suoi confronti l’autorità giudiziaria ha disposto che, dopo l’espiazione della pena principale in carcere, debbano essere applicate la pena accessoria dell’interdizione perpetua da incarichi in scuole e istituti sia pubblici che privati, ​​frequentati prevalentemente da minori. E le misure di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori. Del divieto di svolgere lavori che prevedano contatto con minori. Come dell’obbligo di informare gli organi di polizia sulla propria residenza e spostamenti per un anno.