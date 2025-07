Rai, l’ad Giampaolo Rossi: “TeleMeloni? Un’invenzione. Ascolti record e grandi novità in arrivo”

L'intervista

Lo share mai così alto da dieci anni. Smontate tutte le fake news, dal taglio delle risorse al poco spazio dato a Report. La soddisfazione per il ritorno di Roberto Benigni e Fiorello e per il successo di Stefano De Martino

La Rai vola negli ascolti rimanendo un punto di riferimento essenziale per gli italiani, mentre TeleMeloni è una pura invenzione. In un’intervista al Corriere della Sera, l’amministratore delegato di viale Mazzini, Giampaolo Rossi, smonta le fake news e rilancia la forza della televisione pubblica.

La Rai ha avuto il migliore share degli ultimi 10 anni

“I famosi esperti-dice Rossi nell’intervista al quotidiano di via Solferino– prevedevano il crollo dei nostri ascolti in seguito ad alcuni addii. Invece le reti generaliste Rai nei primi cinque mesi 2025 hanno avuto il miglior share da 10 anni a questa parte. Siamo, con numeri da record, la prima fonte informativa degli italiani. E poi lo sport su cui la Rai investe molto, il Sanremo più visto nella storia della tv, il ritorno di Benigni e quello di Fiorello in radio, il successo di Affari Tuoi”.

“TeleMeloni? Una falsità”

“Da una parte- continua l’ad di viale Mazzini-, c’è il bisogno di attaccare l’invenzione giornalistico-politica di TeleMeloni. Dall’altra, c’è un tema più grande: il conflitto tra cultura intellettuale e immaginario popolare che ha nella tv il campo di battaglia. Gli intellettuali faticano a capire la tv perché sono spesso lontani dal linguaggio popolare che, cambiando velocemente, li porta a rinchiudersi in uno snobismo estetico. Già in passato programmi oggi cult finirono vittime di una feroce critica televisiva”.

Rai tre riorganizzata e non destrutturata

Parlando di Raitre, Giampaolo Rossi dice che “non è stata destrutturata ma riorganizzata: la Rai3 di Guglielmi nasceva per costruire il racconto del reale, poi i suoi epigoni l’hanno trasformata in un racconto ideologico Nell’intera giornata è ancora il terzo canale. E ora ha un’offerta più ricca e plurale. Il dibattito sulle poltrone è alimentato da coloro che ne sono alla ricerca. In Rai cerchiamo competenza. E gli ascolti ci danno ragione”

Il successo di De Martino e il festival che resta a Sanremo

“Stefano De Martino -prosegue Rossi nell’intervista al Corriere – è stata una scommessa vinta quando nessuno ci credeva e rappresenta un’idea moderna dell’intrattenimento televisivo. E Carlo Conti ha fatto un Sanremo da record”. L’amministratore delegato sottolinea come Report non abbia mai avuto “più ore di produzione di quante ne avesse prima del nostro arrivo”. Il Festival resta a Sanremo? “Siamo nella fase negoziale con il Comune. La presidenza Rai andrà a Simona Agnes? Me lo auguro perché ha le qualità per essere una vera presidente di garanzia”. Giampaolo Rossi smorza anche ogni possibile polemica sulle risorse finanziarie e conclude elogiando la maggioranza che, “è la prima ad occuparsi della questione della governance”.