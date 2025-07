L’ultima trovata “sprecona” di De Luca, 150 milioni per il nuovo stadio di Salerno e scippa gli europei a Napoli

L'incredibile trovata

Diventerà il più moderno del paese per una squadra che gioca in serie C. Possibile utilizzare i fondi pubblici in questo modo ?

Centocinquanta milioni di fondi pubblici per ristrutturare lo stadio della sua città, Salerno. Vincenzo De Luca non finisce mai di stupire e annuncia un finanziamento record. Che rischia di aprire polemiche ben fuori dalla Campania, dove la questione stadi è sempre attuale.

Le parole di De Luca

“La Regione Campania è la Regione d’Italia che investe di più nello sport. Lo abbiamo fatto a cominciare dalle Universiadi, dalla ristrutturazione di decine e decine di impianti sportivi. E lo facciamo con grandi investimenti che hanno riguardato lo Stadio Maradona, lo stadio Collana a Napoli, dove partiremo a brevissimo con la gara per la ristrutturazione, e poi con lo Stadio Arechi e lo stadio Volpe. A Salerno si tratta di un investimento importante con 150 milioni di euro. Avremo a brevissimo lo stadio più moderno d’Italia che sarà pronto anche per gli eventi sportivi legati agli Europei di calcio che avremo nel 2032. Ci auguriamo, ovviamente, che fatto lo stadio ci sia una squadra che ci giochi dentro”, ha detto De Luca. In quello stadio giocherebbe oggi la Salernitana, che è in serie C(!) e che disporrebbe di un impianto superiore a quello di Juve, Milan, Inter, Roma, Lazio, Atalanta e Napoli.

Gli europei a Salerno dopo l’annuncio di De Luca

Sembra probabile che uno stadio del genere diventi uno dei cinque scelti per gli europei del 2032 che si terranno in Italia e Turchia. A scapito proprio di Napoli. Ma il problema è un altro: può una Regione spendere cosi tanti soldi per una struttura usata esclusivamente da una squadra di calcio, che peraltro d oggi è addirittura in serie C?

Milano, Torino, Roma e Firenze

Milano vive la questione San Siro (Meazza) da più tempo e la vicenda è entrata nell’inchiesta della Procura. Le due squadre non riescono a trovare una soluzione. La Juve lo stadio se lo è costruita da sola, un gioiellino da 40mila posti pagato circa 110 milioni. La Roma aspetta da una vita la concessione per farselo da solo. La Fiorentina se lo sta ristrutturando sempre da sola dopo che Matteo Renzi, che oggi sta in silenzio, ha preteso che il comune togliesse il progetto dai fondi del Pnrr. L’Atalanta e l’Udinese lo hanno fatto con i soldi loro e lo stesso sta programmando il Bologna.

Lo stadio più moderno per la serie C?

Si possono investire 150 milioni realizzando lo stadio più moderno d’Italia dove giocherà una squadra di serie C? Augurando tutto il bene possibile alla Salernitana, la questione rimane aperta. Con questi 150 milioni de Luca avrebbe potuto realizzare trenta-quaranta impianti sportivi all’avanguardia in tutta la Campania, nelle periferie, dove c’è bisogno di socialità. Uno spreco incredibile.