Kaufmann rinuncia al ricorso al tribunale del Riesame, si aspetta l’esame istologico sul corpo della compagna

Omicidio di Villa Pamphili

Alla fine la difesa di Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio o della figlia di appena 11 mesi, Andromeda, e della compagna, Anastasia Trofimova, ha rinunciato al ricorso al tribunale del Riesame. Detenuto nel carcere di Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Grecia, aveva chiesto di tornare libero. E l’avvocato difensore aveva presentato alcuni giorni fa ricorso al tribunale del Riesame di Roma per ottenere la revoca della misura cautelare in carcere. L’udienza era stata fissata per oggi, 29 luglio.

Villa Pamphili, Kauffman rinuncia al Riesame

Dopo che l’esame del dna nelle scorse settimane ha confermato che la bimba uccisa era figlia del 46enne americano, il pm Antonio Verdi e il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini attendono i risultati degli esami istologici sul corpo di Anastasia disposti in seguito all’autopsia. Eseguita presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica per chiarire le cause del decesso. Fra le ipotesi quella che la donna, nata a Omsk, in Siberia, sia stata soffocata.

Si indaga sui movimenti economici dell’americano

Continuano anche le indagini per far luce anche sui movimenti economici di Kaufmann. E su un presunto finanziamento attraverso fondi pubblici del ministero della Cultura, concessi sotto forma di tax credit per un film mai distribuito, dal titolo “Stelle della Notte”. Secondo gli accertamenti, il progetto cinematografico avrebbe avuto proprio Kaufmann come regista, sotto la falsa identità di Rexal Ford.

Padre della piccola Andromeda

Nel frattempo, l’esame del Dna ha confermato la paternità della piccola Andromeda, rafforzando il quadro indiziario a carico dell’uomo. Più complessa la situazione sul fronte medico-legale, dove l’autopsia sul corpo di Anastasia non ha ancora chiarito con certezza le cause della morte, anche se l’ipotesi più accreditata resta quella del soffocamento.