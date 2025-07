Emiliano nei guai: si autonomina nel Consiglio d’indirizzo del Petruzzelli e l’Anac apre un fascicolo. FdI: game over

Ma i dubbi riguardano anche il mancato rispetto di un’altra disposizione statutaria. Quella che recita che “i componenti del Consiglio di Indirizzo esercitano in piena autonomia le loro funzioni. E rispondono soltanto nei confronti della Fondazione dell’esercizio delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono”. Quanto avviene al Petruzzelli di Bari non risulta avere precedenti nelle Fondazioni Liriche italiane. Infine la firma del decreto di nomina, che è del vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese, e non direttamente del presidente Emiliano, così come dispone lo Statuto.

FdI: vergognoso, Emiliano chiarisca subito

Per la politica è un terremoto- “Quanto accade in Puglia è vergognoso”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo che parla di una “auto-nomina pericolosa. “Spero che Emiliano abbia il coraggio di chiedere scusa e di fare un passo indietro. Ne vale l’autorevolezza dell’istituzione che rappresenta”. Non è più tenero il deputato pugliese di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra. “Il presidente della Regione Puglia è ormai al game over, non ha più una maggioranza. È afflitto dalla guerra interna al Pd con l’enfant prodige Decaro e le tenta tutte, senza alcuna decenza. Ben venga l’intervento di Anac ma i pugliesi devono comprendere che il metodo Emiliano non ha fatto altro che produrre disastri e saccheggi e favorire se stesso fino all’ultimo”. Sogno o realtà? si chiede anche Saverio Congedo di FdI. “Nel Pd c’è molta confusione tra l’avviso di garanzia a Ricci candidato nelle Marche, l’inchiesta urbanistica a Milano che travolge Sala, l’inchiesta Rear a Torino che coinvolge il parlamentare Laus. Se quindi il segretario Schlein uscisse dal letargo del Nazareno, battesse un colpo e si esprimesse sui suoi, ne saremmo felici. Restiamo in fiduciosa attesa”.

Emiliano – è il commento di Federico Mollicone – “ricorda il personaggio di Mangiafuoco che faceva esibire Pinocchio in quanto mastro burattinaio e su gentile concessione della direzione… ‘che era sempre lui’. Se non fosse un atto indecente e contro la libera autonomia dei componenti del consiglio ci sarebbe quasi da ridere. Invitiamo, quanto prima, il presidente Emiliano a un rapido ripensamento. Nonostante i consolidati sistemi di potere da lui mossi . conclude il presidente della commissione Cultura della Camera – la Puglia non è il paese dei balocchi”.

Anche FdI-Ecr chiede una immediata e pubblica spiegazione. “Un conto è rappresentare le istituzioni, un altro è considerarle proprietà personale. Il Teatro Petruzzelli non è casa sua”. Così gli europarlamentari Chiara Gemma, Michele Picaro e Francesco Ventola. “Parliamo di una nomina che non ha precedenti nel rispetto del principio di imparzialità amministrativa”