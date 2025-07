Chinnici, il ricordo delle istituzioni: “Magistrato coraggioso e visionario, fu artefice della lotta alla mafia”

L'anniversario della strage

Da La Russa a Fontana a Colosimo il sincero apprezzamento per un uomo che è stata una figura centrale nel contrasto alle cosche siciliane

L’anniversario della strage in cui furono uccisi il giudice Rocco Chinnici, due agenti della sua scorta e il portiere dello stabile in cui viveva ha fatto registrare gli interventi dei due presidenti delle Camere e della presidente della commissione antimafia. (Nella foto i figli Caterina e Giovanni alla commemorazione a Palermo).

La Russa: “Ha lasciato un segno indelebile nella lotta alle cosche”

Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, “Chinnici – fu tra i primi a comprendere che la mafia si combatte anche parlando ai giovani, promuovendo consapevolezza e coraggio. La sua azione ha lasciato un segno profondo nella storia della lotta alla criminalità organizzata. Ai figli, a chi ne custodisce la memoria e a quanti hanno condiviso quel percorso, giunga la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica”.

Fontana: “Grazie a Chinnici nacque il pool antimafia”

Lorenzo Fontana, presidente della Camera, scrive in un messaggio: “A 42 anni dall’attentato di via Pipitone Federico, rivolgo un pensiero commosso alle vittime di quella terribile strage: il giudice Rocco Chinnici , gli uomini della sua scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta, e il portiere dello stabile, Stefano Li Sacchi. In questa giornata rinnovo la mia vicinanza ai familiari e un pensiero ai colleghi e agli amici di chi, con lungimiranza, ha ideato il pool antimafia, costruendo un virtuoso modello d’azione a contrasto di Cosa nostra”.

Colosimo: “Magistrato coraggioso e visionario”

‘Oggi ricordiamo Rocco Chinnici, magistrato coraggioso e visionario, che ha pagato con la vita il suo impegno encomiabile contro la mafia. Fu tra i primi a comprendere l’importanza del lavoro di squadra nella lotta alla criminalità organizzata, gettando le basi per il pool antimafia. Ma Chinnici fu anche un uomo capace di parlare ai giovani, di entrare nelle scuole, di far capire che la legalità è un valore che si costruisce ogni giorno, insieme’. Lo scrive su X il presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo.

‘A 42 anni dalla sua barbara uccisione, il suo esempio resta un faro per chi crede nella giustizia e nella forza delle istituzioni”, aggiunge la presidente di Palazzo San Macuto.

Messaggi sono arrivati anche dal presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e da esponenti di diverse forze politiche.