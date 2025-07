Alligator Alcatraz, trasferiti a Miami i 2 italiani detenuti nel supercarcere. Successo della diplomazia

La nota della Farnesina

Probabile che i nostri connazionali possano essere espulsi e mandati in Italia. Brillante e tempestiva l'azione del governo Meloni

Il consolato italiano a Miami è riuscito a far trasferire nel centro Ice di Krome (Miami) i due connazionali Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa che per alcuni giorni sono stati detenuti a “Alligator Alcatraz”. Lo rende noto la Farnesina. Le famiglie sono state informate e hanno già caricato sul cosiddetto “detainee account”, una sorta di “carta prepagata” che i detenuti hanno a disposizione per spese consentite, il danaro necessario per acquistare un biglietto aereo in ogni momento utile, se consentito dalle autorità americane.

Potrebbero partire per l’Italia molto presto

In particolare i familiari di Mirabella Costa hanno trasferito a Krome gli effetti personali del nipote, che saranno presi in custodia da Ice stessa per metterlo in condizione di partire per l’Italia non appena ottenuto il permesso dal giudice dell’immigrazione. Artese potrebbe partire per l’Italia molto presto, aggiunge la Farnesina, mentre Mirabella Costa dovrà presentarsi davanti a un giudice che valuterà le fattispecie di reato che gli sono addebitate. A uno dei due connazionali che aveva il passaporto scaduto è stato consegnato un nuovo passaporto temporaneo che le autorità della Florida hanno accettato e riconosciuto; il documento potrà accelerare le procedure per l’espulsione.

Che cosa è Alligator Alcatraz

Alligator Alcatraz è un centro di detenzione per immigrati eretto presso l’ aeroporto di addestramento e transizione Dade-Collier all’interno della Big Cypress National Preserve a Ochopee, in Florida. Annunciato nel giugno 2025 dal procuratore generale , James Uthmeier , e sostenuto dal governatore della Florida , Ron DeSantis , si trova nelle Everglades a ovest di Miami, circondato da “acque infestate da alligatori e pitoni “.

Il nome allude sia alla popolazione locale di rettili sia all’ex penitenziario federale di massima sicurezza di Alcatraz, nella baia di San Francisco , in California, reso celebre anche da alcuni film, come “Fuga da Alcatraz”, e “L’uomo di Alcatraz”. Il più famoso detenuto fu Al Capone, il mafioso di origini napoletane che comandava Chicago negli anni 20 e 30.