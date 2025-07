Alcaraz, un’altra “monellata” di Carlos per escorcizzare la brutta sconfitta a Wimbledon con Sinner

Gossip e relax

La sconfitta brucia e non passa. Carlos Alcaraz non sembra avere ancora smaltito la ‘bastonata’ dal suo amico-rivale Jannik Sinner al centrale di Wimbledon, dove lo spagnolo era bi-campione in carica.

Alcaraz, la sconfitta a Wimbledon ancora brucia

Forse, dicono i maligni, è più acciaccato di quanto non fosse il numero uno italiano dopo la doccia fredda della finale al Roland Garros. Soltanto che il 22enne ed esuberante spagnolo esorcizza in modo diverso. Il primo a mettere sotto accusa Carlos per le sue biricchinate era stato uno spagnolo eccellente, Toni Nadal, coach e zio di Rafa Nadal. Dopo Parigi Alcaraz era volato in discoteca a Ibiza per “staccare un po’ la spina”. Ora, dopo la cocente disfatta sull’erba inglese, invcce che tuffarsi negli allenamenti in vista di Toronto e dell’ultimo slam della stagione, gli Us Open a fine agosto, come farebbe Jannik, ha preferito dedicarsi ancora una volta alle pubbliche relazioni e allo svago. Ed è stato fotografato insieme a German Berardo, sindaco di El Puerto de Santa María, al calciatore Sergio Reguilón e al rappresentante spagnolo della Fifa Borja Couce, come riporta Libero quotidiano.

Tutti gli amori veri e presunti di Jannik

Su Sinner invece continuano i rumors di una liaison con la bellissima modella danese di Laila Hasanovic, in passato legata a Schumacher. Sta facendo sempre rumore la sua presenza vicina al numero uno del mondo. Negli ultimi mesi, Hasanovic è stata vista seguire il tennista in alcune delle tappe più importanti del circuito, l’ultima proprio Wimbledon. Sinner ha sempre mantenuto un profilo molto riservato riguardo alla sua vita privata, ma alcune relazioni sono state pubbliche e confermate. Come quella con la modella italiana Maria Braccini, con cui ha avuto una storia stabile e importante durata fino al 2024. Il campione altoatesino poi ha avuto un relazione breve ma molto intensa con con la tennista russa Anna Kalinskaya.