Vergognoso attacco M5S a Arianna Meloni: “Fa venire le vertigini”. La replica di FdI stronca i grillini con una foto e poche parole

Grillini senza vergogna

Dai pentastellati in Commissione Cultura arriva una velenosissima nota con attacchi gratuiti (al limite dell'insulto) alla sorella della premier, a cui Fratelli d'Italia ha replicato con sferzante ironia, attraverso un post che con un'immagine e due righe di testo dice tutto...

Proprio mentre ieri pomeriggio apriva i battenti a Firenze, nel Teatro Niccolini, “Spazio cultura. Valorizzare il passato, immaginare il futuro“, la due giorni sulla cultura organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia alla Camera ed al Senato, dagli esponenti dell’M5s in Commissione Cultura arrivava la velenosissima nota del M5S che, tra attacchi gratuiti e di bassa lega (al limite dell’insulto) ad Arianna Meloni, e farneticazioni politiche che tornano a delirare su nomine, competenze e “amichettismi” di giallorossa memoria, esplicitava, una volta di più, il vuoto di contenuti e la bassezza della forma di un partito alla frutta. Anzi, all’ammazzacaffè… Un verboso attacco, quello arrivato dal Movimento a guida Giuseppe Conte, a cui Fratelli d’Italia ha replicato con efficacia ironica, attraverso un post che con un’immagine emblematica e due righe di testo a didascalia, rispedisce al mittente offese e recriminazioni.

Dal M5S attacco gratuito (al limite dell’insulto) a Arianna Meloni

«Il solo sentire Arianna Meloni parlare di cultura fa venire le vertigini. Ma sentirla proclamare che il governo vuole una cultura libera, senza tessere di partito in tasca, farebbe morire dal ridere se non ci fosse da piangere»… E ancora, dopo altre spruzzate al vetriolo e accuse sparse, la nota degli esponenti M5S in commissione Cultura prosegue: «Sembra che la “libertà” culturale tanto decantata consista nel piazzare amici e fedelissimi in posizioni chiave, piuttosto che promuovere il merito e la competenza. Così, mentre si parla di liberare la cultura da presunte egemonie, si assiste a una nuova forma di occupazione, dove la tessera giusta secondo Arianna Meloni dovrebbe diventare quella di Fratelli d’Italia. Che amarezza!», conclude infine il florilegio delirante vergato dai pentastellati.

La replica di FdI li spiana a dovere

Ma, come anticipato, la replica di FdI a tanto e tale concentrato di livore politico non tarda ad arrivare, e assesta un colpo da maestro: la foto dell’ex ministra Azzolina e dei suoi “leggendari” banchi a rotelle, accompagnata da un lapidario: «Le vertigini le fate venire voi». Un’immagine – e un commento postato in calce – che vale più di mille parole, e che è il simbolo di una stagione (di governo grillino) in cui l’improvvisazione al limite del grottesco ha preso il posto del buon senso e del saper fare.