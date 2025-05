Un altro caso Ramy a Milano: nordafricano sfugge a un posto di blocco e muore, scatta la rivolta

Schianto fatale

Un altro caso Ramy sconvolge la periferia milanese: un giovane nordafricano di 21 anni, originario della Libia, ha perso la vita dopo un tentativo di fuga da una pattuglia della polizia. L’incidente mortale, avvenuto intorno alle 3:15 in viale Ortles, ha portato alla reazione di amici e parenti del giovane, che hanno preso d’assedio l’ospedale Humanitas, dove la vittima dello schianto era stata ricoverata.

Le analogie col caso Ramy

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dello scooter morto ha perso il controllo mentre cercava di allontanarsi da una Volante della Polizia che lo seguiva ed era senza patente. Lo ha confermato la Polizia Locale che procede alle indagini sull’incidente stradale. Il 21enne si chiamava Mahmoud Mohamed, e viveva a Brembate (Bergamo). Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sapendo di non poter circolare sul T-Max che stava guidando, rischiando oltre a una denuncia il sequestro del mezzo, ha preferito scegliere un’opzione tanto illegale quanto fatale. Allontanarsi velocemente, ma una volta svoltato in via Cassano d’Adda ha accelerato per fuggire e ha perso il controllo del mezzo, che infatti, dai primi rilievi, si è schiantato contro il palo del semaforo a velocità sostenuta. Un incidente che, con i dovuti distinguo sulla dinamica, ricorda inevitabilmente la tragica morte di Ramy Elgaml, avvenuta dopo una fuga il 24 novembre scorso a Milano.

Come in quell’occasione il conducente (Ramy era il passeggero), Fares Bouzidi, di 22 anni, era senza patente. Lo scooter di questa notte inoltre appartiene a un ragazzo di seconda generazione, di origine nordafricana, del quartiere Corvetto di Milano, dove nei giorni del caso Ramy, che vi risiedeva, vi fu una mezza sommossa con tafferugli per protesta. Gli accertamenti poi portarono a stabilire che non vi fu alcuna condotta di guida illegale da parte delle forze dell’ordine. Anche in questo caso, come allora, il motoveicolo incidentato è un T -Max.