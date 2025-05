Sondaggi, aprile “magico” per FdI, mese tragico per Elly Schlein. Il governo ha più consensi che all’inizio

L'esecutivo scoppia di salute

Se oggi si tornasse a votare, è molto probabile che i partiti che sostengono il governo Meloni otterrebbero più voti rispetto alle elezioni politiche: l'analisi di Pagella Politica. Prosegue il calo del Pd e della sinistra. Anche Avs col segno meno

Aprile “magico” per Fratelli d’Italia, centrodestra e governo. Ad oltre metà della legislatura – iniziata a ottobre 2022 – il governo Meloni scoppi di salute, sta meglio che all’inizio. Se si votasse oggi i partiti che formano la maggioranza prenderebbero più voti di prima. Uno “schiaffo” per le opposizioni. L’analisi dei sondaggi condotta da Pagella politica è stata pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il mese appena trascorso ha segnato un “boom” per FdI e una dèbacle per il Pd in calo da settimane, appunto. Un aprile tragico.

Aprile tragico per il Pd: i sondaggi analizzati da Pagella politica

Secondo la media dei sondaggi di aprile, Fratelli d’Italia resta ampiamente il primo partito, con il 29,7 per cento dei consensi. Al secondo posto si colloca il Partito Democratico, con il 21,7 per cento. Il primo partito di opposizione perde 0,6 punti rispetto a marzo. Pagella politica fa il conto: dallo scorso dicembre i consensi del partito di Elly Schlein sono calati di 2,4 punti. L’opposizione della leader non convince: vaghezza, contraddizioni, polemiche strumentali e negazione dell’evidenza – vedi i dati sul lavoro- non giovano, tutt’altro. Il calo sembra andare a vantaggio del M5S, cresciuto di un punto percentuale: 12,8 per cento. Tra gli altri partiti d’opposizione Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 5,9 per cento, cala di 0,3 punti; mantenendosi davanti ad Azione, al 3,2 per cento. Il partito di Carlo Calenda resta davanti a Italia Viva, che si ferma al 2,5 per cento e a Più Europa, che registra l’1,8 per cento.

FdI e partiti di governo meglio che ad ottobre 2022

Godono di ottima salute i partiti di maggioranza. Di FdI si è detto, Forza Italia ha perso 0,1 punti e la Lega ne ha guadagnati 0,2: entrambi i partiti sono all’8,7 per cento. Dunque, tirando le somme i tre partiti di governo si attestano al 47,1 per cento dei consensi. Da notare bene che siamo ben oltre il 44 per cento circa ottenuto alle elezioni politiche del 2022. In un mese “terribile” sotto il profilo internazionale, tra dazi annunciati, borse instabili; guerre in corso, trattative di pace a fasi alterne e polemiche strumentali armate dalle opposizioni, Fratelli d’Italia è al massimo dei consensi. La centralità della premier nei suoi incontri e nei suoi contatti è molto ben recepita. Altrettanto ben recepita, al contrario, la cattiva opposizione che sta facendo il Pd. Che il sondaggio Pagnoncelli di fine aprile registrava al 21,1%, che lo porta al punto più basso dell’ultimo anno, rilevava il sondaggista sul Corriere della Sera. La politica si fa con le idee, con le visioni del mondo a confronto. Il solo livore e spirito di contraddizione sta portando a sbattere.