Scintille tra Meloni e Renzi al Senato: lui tenta di provocare, lei lo infilza con una battuta micidiale (video)

Scontro di fuoco

“Mi è sfuggito il senso della sua domanda”. Meloni in pressing su Matteo Renzi in Senato, durante il premier time. L’ex premier interviene convinto di buttarla in rissa ed innervosire il presidente del Consiglio. Invece avviene il contrario. E’ lui a tornarsene con le pive nel sacco. “Che fine ha fatto il premierato? Non doveva essere la madre di tutte le riforme? Si dimetterà come ho fatto io, se non andrà in porto?”. Tutte punzecchiature che lasciano impassibile Meloni. Non una vera domanda, piuttosto il solito modo di vantare se stesso. “A parte sulle preferenze, mi è sfuggita la sua domanda…”, ha replicato ironicamente Meloni, per poi lanciare la stoccata: “Mi ha chiesto di dimissioni in caso di bocciatura del referendum. Lo farei anche volentieri, ma non farei mai niente che abbia già fatto lei”.

Meloni incenerisce Renzi con una battuta

Battuta micidiale. Il riferimento, con tutta probabilità è legato alla promessa – non mantenuta- che nove anni fa fece lo stesso Renzi. Il quale aveva assicurato che, se si fosse imposto il No al referendum sul Senato del 4 dicembre 2016 (come poi è successo), lui si sarebbe non solo dimesso da premier. Ma avrebbe abbandonato per sempre la vita politica attiva. Evento che – è di tutta evidenza- non è accaduto visto che ancora attualmente il capo di Italia Viva ricopre il ruolo di senatore.

A Meloni basta indicare i dati economici per smentire Renzi

Non si accontenta Renzi e ribatte: “La presidente del Consiglio ha detto che non farà mai quello che ho fatto io? Ce ne siamo accorti… Noi abbiamo fatto la riforma del lavoro, Industria 4.0, gli 80 euro. La nostra è stata una stagione di riforme”, ha quindi rilanciato Renzi nella replica al Senato. A Meloni basta sciorinare i dati per far restare secco lui e l’opposizione: “Dai dati Istat del primo trimestre 2025 relativi all’occupazione, all’andamento dei salari e alla stima dell’andamento del prodotto interno lordo confermano l’efficacia della strategia che abbiamo messo in campo”.

Renzi e la lagna social

Ancora: “La promozione di S&P” rappresenta “l’ennesima riprova del lavoro di un governo che è stato in grado di ridare all’Italia la serietà e conseguentemente l’attrattività che merita. Penso che sia un’altra smentita per coloro che avevano preconizzato conseguenze catastrofiche per i nostri conti pubblici se il centrodestra fosse arrivato al governo. Perché i fatti e la storia di questi due anni e mezzo raccontano tutt’altro”. Renzi poi affida ai social la sua lagna: “Ho fatto solo una domanda e lei si è innervosita…”. Dal video si vede che ad innervosirsi e parecchio è stato solo lui. (Il botta e risposta al minuto 15,22 del video)