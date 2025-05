Salvo Sottile sbalordito: “In tantissimi odiano Saviano ma lo critica la gente normale, non i camorristi…”

La crisi dello scrittore

“Ieri ho pubblicato sulla mia pagina Fb l’intervista di Aldo Cazzullo a Roberto Saviano, nella quale lui parla della sua crisi personale, della sua depressione e perfino dei suoi istinti suicidari, ma ciò che mi ha stupito è la quantità di commenti negativi, di persone che lo attaccano, che gli contestano di avere l’attico a New York, di aver aiutato la camorra… Ma ciò che più mi colpisce è che non sono napoletani o camorristi, è gente comune, Saviano è un simbolo ma ha più nemici che amici…“. Il video su Fb è del giornalista, conduttore di Far West Salvo Sottile, che si è mostrato sbalordito per le reazioni dei suoi follower. Credeva di unire le persone nell’affetto e nel sostegno allo scrittore di “Gomorra” e invece s’è ritrovato a fronteggiare uno shit storm

Il video di Salvo Sottile sulle critiche a Roberto Saviano