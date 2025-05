Roma, l’ultima follia della sinistra: cambiare il nome a Via Nazionale. Troppo sovranista, meglio via della Costituzione…

La proposta

Via Nazionale? Troppo patriottica, troppo sovranista, troppo di destra. “Chiamiamola via della Costituzione italiana”. L’ultima proposta delirante della sinistra arriva da Roma e riguarda una delle principali arterie stradali della capitale. In Consiglio comunale, il gruppo che sostiene la maggioranza di centrosinistra, “Roma Futura”, ha chiesto al sindaco Roberto Gualtieri di mettere mano alla toponomastica, per “de-sovranizzarla”, probabilmente.

Roma, da via Nazionale a via della Costituzione?

La proposta è contenuta una mozione depositata dai consiglieri di Roma Futura, Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini e potrebbe essere discussa anche nella prossima seduta dell’Assemblea capitolina. “A Roma – si legge nella mozione – non c’è attualmente una piazza o una via della Costituzione italiana, mentre abbondano vie dedicate a re, papi e battaglie e mai si è pensato a un’iniziativa toponomastica in questo senso”. Da qui la proposta di Caudo e Biolghini per “onorare la carta fondamentale anche a Roma, sede della sua ratifica e designata all’articolo 114, comma 3 quale Capitale della Repubblica italiana, il cui ordinamento viene disciplinato dallo Stato”.

Alla Costituzione del 1948, si sottolinea nel documento, sono già dedicati luoghi pubblici in città come Bologna e Palermo e in molti altri piccoli Comuni. “Anche se spesso – si precisa – queste denominazioni non fanno esplicito riferimento alla Costituzione italiana del 1948, forse per una certa ‘timidezza istituzionale’ o forse perché data sempre per scontata, senza riconoscerla come un vero e proprio monumento della vita della nostra Repubblica”. Ma sotto sotto il motivo è che a sinistra la parola Costituzione piace più di quella di Nazione, tanto cara alla destra. E la proposta non è un caso…