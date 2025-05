Premio Olio delle Sirene Sorrento 2025, alla Camera la lista dei vincitori designati da Ews

La conferenza stampa

Sono stati annunciati ieri, a Roma, nel corso di una conferenza, presso la sala stampa alla Camera dei Deputati, i nomi dei vincitori del “Premio Internazionale Olio delle Sirene Sorrento 2025″, organizzato da Ews, European Workshop Sorrento, in collaborazione con Coldiretti Campania e Oleum, Associazione Internazionale Assaggiatori Oli di Oliva, con il patrocinio del Comune di Sorrento e della Fondazione Sorrento.

I nomi dei vincitori del premio “Olio delle Sirene 2025”

Ecco i nomi dei vincitori.

Oli Monovarietali: 1° Classificato Cosmo di Russo Verdemare Gaeta (LT); 2° classificato Frantoio Cioccolini itrana Vignanello (VT); 3° classificato AzAgr Eralda Agalliu olio Arte coratina Vieste (FG); categoria biologici: 1° Classificato Masoni Becciu di Deidda Valentina olio Concordu Villacidro(SU); 2° Classificato Frantoio Cioccolini olio Cioccolini bio Vignanello (VT); 3° classificato Intini srl Intini bio Alberobello (BA) categoria DOP-IGP: 1° classificato Alfredo Cetrone Colline Pontine DOP Sonnino (LT); 2° classificato

Decimi Società DOP Umbria colli Martani Agricola Bettona PG; 3° classificato Frantoio Giovanni Batta DOP Umbria Perugia.

Tante le eccellenze italiane e straniere che hanno raccolto il favore di istituzioni, associazioni e operatori del settore.

Sono intervenuti l’imprenditore Nino Apreda e il notaio Roberto Dante Cogliandro, segretario e presidente di EWS, European workshop Sorrento, il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, Tullio Esposito presidente del Comitato scientifico, Roberto Mazzei, Capo servizio innovazione e AKIS presso Confederazione Nazionale Coldiretti. Ha concluso Annarita Patriarca, segretario di presidenza alla Camera dei deputati.

L’elenco dei premi speciali di Ews

Premio Speciale Minucciola “Osvaldo Galano” AzAgr Galano srl Sorrento; Premio Speciale “Campania” Madonna dell’Olivo Itrans Serre (SA); Premio Speciale azienda condotta da una donna Deidda Valentina con l’olio Masoni Becciu olio Ispiritu sardu, Villacidro (SU); Premio speciale IGP Olio di Puglia Az Agr Di Martino La coratina Igp Olio di Puglia Trani (BAT); Premio Speciale Spagna Oro Bailen picual bio Bailen Andalusia; Premio Speciale Slovenia Upupa; Premio Speciale Brasile

Facenda Sabià da Vigia con l’olio Coratina Encruzilhada do sul (RS).

“In qualità di Segretario Generale di EWS, vediamo negli oli vincitori non solo eccellenze produttive, ma anche custodi di un sapere antico, capace oggi di dialogare con l’innovazione responsabile. Olio come alimento e non solo condimento, filo di Arianna della dieta mediterranea”, ha dichiarato Nino Apreda che ha anticipato già l’organizzazione di una seconda edizione nel 2026.

“Sorrento non solo offre il proprio patrocinio ma dal primo momento sostiene e promuove questa iniziativa che attraverso l’olio racconta le nostre bellezze, la nostra storia, i nostri coltivatori eroici”, ha commentato il sindaco Massimo Coppola mentre l’onorevole Annarita Patriarca ha sottolineato “l’importanza di unire le forze del territorio che noi viviamo, un paradiso che abbiamo la fortuna di vivere e che a noi istituzioni tocca tutelare e per questo motivo è abbiamo voluto presentare questo Premio alla Camera dove si prendono le decisioni importanti quando la politica fa bene il proprio compito”.

L’iniziativa, che ha carattere internazionale, prosegue con corsi di avvicinamento all’olio d’oliva rivolti a produttori, consumatori e ristoratori, organizzati da Oleum e Coldiretti il 20 e 21 maggio. Infine il percorso si concluderà consentirà nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio a Sorrento per avere un quadro complessivo della produzione mondiale dell’olio attraverso la degustazione, la verifica di qualità, l’apprezzamento del packaging, un convegno scientifico il giorno 24 durante il quale saranno illustrati i benefici per la salute e per l’economia del territorio di queste produzioni di qualità.

EWS è un comitato che aspira ad essere un think tank composto da liberi imprenditori, professionisti e accademici, uniti dalla comune passione per il Mezzogiorno come piattaforma strategica dell’Europa nel Mediterraneo. L’obiettivo di EWS può essere sintetizzato nella volontà di creare occasioni di sviluppo per il Sud Italia, valorizzandone le risorse, superando il divario con il resto del Paese e favorendone l’integrazione nel contesto economico nazionale e mediterraneo.