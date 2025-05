Non ditelo alla sinistra ma Papa Francesco è stato sepolto vicino a Valerio Borghese, comandante della “X Mas”

La strana coincidenza

l suo feretro riposerà, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a pochi metri dal loculo del “principe nero” Junio Valerio Borghese, famoso per il “golpe” militare tentato nel 1970 e per essere stato il comandante della gloriosa “X Mas”. Una coincidenza, ovviamente, ma che scatena l’ironia del generale La storia, e il destino, a volte sanno essere beffardi. Dopo le polemiche della sinistra sulla vocazione “progressista” di Papa Francesco, arriva la notizia più surreale che si potesse immaginare sulla sepoltura del Pontefice scomparso. Ia pochi metri dal loculo del “principe nero” Junio Valerio Borghese, famoso per il “golpe” militare tentato nel 1970 e per essere stato il comandante della gloriosa “X Mas”. Una coincidenza, ovviamente, ma che scatena l’ironia del generale Roberto Vannacci , eurodeputato della Lega, che sui social ironizza: “E ora chi lo dice alla sinistra? Daranno del fascista anche a Papa Francesco ? Lì hanno trovato riposo anche il Bernini, Paolina Bonaparte, altri sette Papi…”.

Borghese aveva aderito alla Repubblica di Salò, dopo essere rimasto scosso all’annuncio della resa incondizionata. “Io l’8 settembre, al comunicato Badoglio, piansi. Piansi e poi non ho più pianto. Perché quello che c’era da soffrire, lo soffrii allora. Quel giorno io vidi il dramma che si andava ad aprire per questa disgraziata Nazione che non aveva più amici, che non aveva più alleati, non aveva più nessuno, non aveva più l’onore, era additata al disprezzo di tutto il mondo per essere incapace di battersi anche nella situazione avversa: non ci si batte solo quando tutto va bene”.