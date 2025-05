Mattarella convoca il consiglio supremo di Difesa. Crosetto: il riarmo Ue non è all’ordine del giorno

Giovedì al Quirinale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17. L’ordine del giorno prevede «le valutazioni sul Libro bianco della difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull’adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l’industria della difesa italiana. Inoltre, il Consiglio esaminerà l’evoluzione nelle principali aree di crisi con particolare riferimento ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente ed alle iniziative di pace in ambito internazionale ed europeo». Lo rende noto il Quirinale.

Crosetto: al Consiglio di Difesa si parla solo degli argomenti previsti

«Leggo su agenzie e siti on Line ‘il Consiglio Supremo di Difesa discute di riarmo Ue’. Però non è all’ordine del giorno ed al Consiglio Supremo di Difesa si parla solo degli argomenti previsti». A precisarlo in un post su X, il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Mattarella celebra il 164mo anniversario dell’Esercito italiano

In queste ore, in occasione del 164° anniversario della costituzione dell’Esercito italiano, Mattarella ha inviato un messaggio al capo di stato maggiore, generale Carmine Masiello. «La dedizione, l’impegno profusi dalle donne e dagli uomini dell’Esercito nel contesto internazionale così carico di instabilità e minacce – scrive Mattarella – rappresentano un punto di forza per la Repubblica. Il ruolo dell’Italia nella comunità internazionale, per far sì che si affermino i valori di pace e cooperazione propri alla Costituzione, sa di potersi avvalere di professionalità e di competenze di assoluto livello nelle proprie Forze Armate, così come per la cornice di sicurezza offerta nelle missioni presenti sul Territorio nazionale. In occasione del 164° anniversario dalla istituzione, rivolgo l’omaggio della Repubblica alla memoria dei caduti, e ai militari dell’Esercito il ringraziamento per il costante operato al servizio della Patria».

«In questa giornata di festa – prosegue il capo dello Stato – giungano a voi tutti, Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa, personale civile dell’Esercito e alle vostre famiglie il saluto e l’augurio più calorosi – conclude Mattarella -. Viva l’Esercito, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!».

Il ministro della Difesa: celebriamo chi difende la democrazia

«Dietro ogni uniforme, una scelta di vita. Dietro ogni gesto e azione, l’amore per la Patria e la dedizione al dovere. Nel giorno del 164° anniversario dell’Esercito Italiano, celebriamo donne e uomini che, con cuore e competenza, operano per proteggere i valori democratici, la pace e la democrazia. Un pensiero speciale, grato e commosso ai Caduti, ai feriti e a coloro che portano nel corpo e nell’anima i segni del servizio. Auguri». Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.