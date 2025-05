La telefonata tra Trump e Putin è in corso. Il presidente americano ha prima sentito Zelensky

Linea rovente

La telefonata fra Donald Trump e Vladimir Putin è in corso. Lo riporta la Casa Bianca. Una notizia confermata indirettamente anche da Mosca, che in questi momenti sul sito dell’agenzia di stampa Tass, riporta le anticipazioni che arrivano dagli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti, pochi minuti prima, ha avuto una telefonata con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, citando la presidenza di Kiev. Che cosa aspettarsi da questa telefonata tra Trump e Putin? Il vicepresidente JD Vance ha dato alcune anticipazioni alla Cnn. Ha affermato di credere che il presidente Trump chiederà al presidente russo Vladimir Putin se intende “seriamente” arrivare alla pace con l’Ucraina. Vance ne ha parlato con i giornalisti a bordo dell’Air Force Two, al ritorno dall’Italia. Il vicepresidente Usa, si legge nella anticipazione diramata dalla Cnn, ha sottolineato che gli Stati Uniti “non gireranno a vuoto” nei loro tentativi di raggiungere una soluzione. “I colloqui vanno avanti da un po’. Ci rendiamo conto che siamo in una situazione di stallo. Credo che il presidente dirà al presidente Putin: senti, fai sul serio? Dici sul serio? – ha detto il vicepresidente americano – Ci sono molti vantaggi economici nel disgelo tra la Russia e il resto del mondo, ma non si otterranno se si continua a uccidere un sacco di persone innocenti”.

Da Mosca si apprende intanto che non è previsto al momento alcun incontro tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump. A dirlo ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “No, non lo stiamo preparando adesso”, ha detto il portavoce.