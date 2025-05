La Ferrari bicolore fa scoppiare le polemiche: tifosi in rivolta contro l’offesa al rosso sacro. “È l’ananas sulla pizza della Formula 1”

Un azzardo di troppo

A Miami la SF-25 si presenta con tocchi di bianco e blu firmati HP: scelta estetica audace che scatena l’ira dei fan in piena crisi di risultati: "Se Enzo Ferrari fosse vivo licenzierebbe tutti"

La Ferrari ha osato. Troppo. E lo ha fatto nel momento meno opportuno. A Miami, patria dell’esagerazione, la storica scuderia della Formula 1 ha pensato bene di presentarsi in pista con una livrea nuova, che sembra più una provocazione che un vezzo cromatico. Così la Sf-25 di Leclerc e Hamilton, rifinita di bianco e blu elettrico, si è trasformata in un casus belli digitale, con orde di tifosi inferociti pronti ad assediare Maranello – anche solo virtualmente.

Sotto choc per la Ferrari bicolore

La nuova colorazione è il frutto della liaison sempre più stretta con Hp, main sponsor del cavallino rampante. Lo precisa anche il comunicato ufficiale della scuderia: «La livrea d’avanguardia è il frutto di una profonda collaborazione tra le due aziende, e spinge i limiti del design visivo e delle prestazioni», recita la nota.

Ma se il marketing s’illudeva di suscitare stupore e meraviglia, il risultato è stato invece un vero e proprio fiasco. «Sembra che la stampante Hp non abbia finito il lavoro, come al solito», ha scritto un tifoso su X. E un altro ha affondato con quella che, per un italiano, è la scomunica definitiva: «L’ananas sulla pizza».

Commenti illustri e ironie social

Will Buxton, volto noto del commento F1, non ha usato mezzi termini: «Due occasioni per creare qualcosa di magnifico con un richiamo storico, e per due volte è solo un pasticcio insensato. O ci si impegna davvero per una livrea speciale, o è meglio lasciar perdere».

In difesa però, è intervenuto anche il collettivo grafico Mdm Designs, che in passato ha lavorato per Russell, Norris e Alonso: «Potrebbe in realtà essere l’intera strategia di Hp… Sanno perfettamente che l’intera community detesta come appare il marchio sulla Ferrari… ma più la gente lo condivide criticandolo, più visibilità ottengono! Anche se, sì, andrebbe bruciata col fuoco»

Il comunicato ufficiale non basta

La Ferrari, dal canto suo, insiste: «Per la prima volta nella storia della Scuderia, la livrea delle Sf-25 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton presenta elementi grafici asimmetrici. Tocchi di blu elettrico Hp compaiono sulle ali anteriore e posteriore… I cerchi sono verniciati di bianco, creando un look pulito e moderno».

Ma il tifoso ferrarista non è né cieco né distratto. E soprattutto, non dimentica. Se l’anno scorso gli accenni di Azzurro La Plata e Azzurro Dino potevano passare per eleganza nostalgica, quest’anno il bianco e blu sono andati oltre. E in un momento in cui la Sf-25, in pista, sembra più in retromarcia, il malcontento monta. «Vista le alte prestazioni frutto di un gruppo di ingegneri all’altezza della F1, attendiamo la livrea marrone» e ancora: «Se Enzo Ferrari fosse vivo licenzierebbe tutti e toglierebbe subito quel colore».

Parole in pista: Leclerc e Hamilton

Le parole dei piloti, raccolte durante il media day, provano a distogliere l’attenzione. Ottimista Charles Leclerc: «Poco a poco sto cercando di adattare il mio stile di guida alla macchina… Spero continueremo a trovare sempre più prestazione e mi auguro che questo ci porti a vincere presto».

Più freddo Lewis Hamilton: «Nella Sprint non fai troppi cambiamenti rispetto alle libere, forse questo spiega l’andamento a Shanghai… Adattarsi subito è difficile? È vero. C’è da lavorare, ma non so cosa aspettarmi qui».